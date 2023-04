Mieszkańcy dużych aglomeracji lubią aktywne życie w mieście, które ich napędza do działania. Tak odpowiedziało aż 65% ankietowanych. W ciągu dnia bywają pochłonięci wieloma sprawami, ale są też niebywale spontaniczni - aż 9 na 10 Polakom zdarzają się niezaplanowane wcześniej wyjścia na miasto. Co więcej, ponad połowa przyznaje, że ich miasto oferuje im wiele atrakcji. Nic dziwnego zatem, że ponad 60% z nich nie wyobraża sobie przeprowadzki na wieś.

6 na 10 mieszkańców miast przyznaje, że żyje w pośpiechu, ale mimo to większości z nich zdarzają się maksymalnie 15-minutowe spóźnienia. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że najczęściej spóźnia się do pracy i tyle samo na spotkania towarzyskie. Istnieje pewien rodzaj spotkania, na który ankietowani spóźniają się najrzadziej. Tylko 7% respondentów przyznało, że ma problem z dotarciem na randkę o ustalonej godzinie. Warto jednak podkreślić, że 4 na 10 mieszkańców deklaruje, że w ogóle się nie spóźnia. Ponad 80% badanych przyznaje, że w codziennym pędzie pomagają im aplikacje, ponieważ cenią sobie wygodę korzystania i dostępność różnych środków transportu w jednym miejscu.

Którzy mieszkańcy polskich miast są najbardziej punktualni? Jak wynika z badania, co czwarta osoba z Trójmiasta, Krakowa i Bydgoszczy twierdzi, że nigdy się nie spóźnia w mieście. Mieszkańcy Rzeszowa, Poznania, Łodzi i Warszawy mają natomiast największe skłonności do 15-minutowego spóźnienia, na co wskazało ponad 60% badanych z tych miast.

Grafik mieszkańców miast bywa tak napięty, że w porannym biegu zdarza im się pominąć podstawowe czynności takie, jak np. zjedzenie śniadania, do czego przyznała się 1/3 badanych. Pomimo towarzyszącemu na co dzień pośpiechowi, znajdują oni czas na różne aktywności poza pracą. Aż 60% ankietowanych wybiera się wówczas na zakupy, spotkania ze znajomymi (55%) lub stawia na aktywne spędzanie wolnego czasu m.in. na siłowni, basenie czy spacerach na świeżym powietrzu (57%). Z chęcią bywają też w restauracjach i barach (38%).

Miastoholicy dużo się przemieszczają - w ciągu dnia odwiedzają po 3-5 miejsc, spędzając na dojazdach aż 3 godziny lub więcej. Korzystają przy tym z różnych środków transportu. Większość mieszkańców miast wybiera komunikację miejską. Drugim najczęściej wskazywanym przez respondentów sposobem przemieszczania się są przejazdy taksówkami. Tę odpowiedź wybierały częściej kobiety, natomiast mężczyźni zaraz po komunikacji miejskiej stawiali na komfort własnego auta.