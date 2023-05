Jak wynika z badania, ponad połowa Polaków (52,3%) lubi tańczyć. Jednocześnie 26,7% ankietowanych zadeklarowało, że nie przepada za tańcem, a 21% nie ma wyraźnego stanowiska w tej sprawie.

Taniec usprawnia umysł i ciało

Taniec towarzyski, hip-hop, balet, rock and roll - każdy rodzaj tańca ma swoje unikalne cechy i charakterystyczny styl. Wszystkie formy tańca łączy jednak to, że są one sposobem na wyrażanie siebie, odreagowanie stresu i wzmacnianie relacji międzyludzkich. Ponadto, tańcząc uwalniamy endorfiny, co przekłada się na poprawę naszego samopoczucia. Istnieje wiele argumentów przemawiających za tym, że taniec jest bardzo korzystny dla naszego zdrowia fizycznego, jak i kondycji psychicznej.

- Nauka tańca niesie ze sobą wiele różnego rodzaju korzyści. Przede wszystkim jako aktywność fizyczna angażuje wiele partii mięśniowych, wzmacniając ciało i poprawiając koordynację ruchową.Pomaga rozwijać świadomość ciała oraz zdolność motoryczną, ale także wyobraźnię przestrzenną i pamięć – szczególnie w przypadku dzieci.Warto zaznaczyć, że taniec to nie tylko forma aktywności fizycznej, ale także sposób na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. Taniec pomaga nam też budować pewność siebie, wyrażać własne emocje i uczucia, ale także poprawiać umiejętności komunikacyjne i nawiązywać nowe kontakty społeczne – mówi Michał Jarzyna, instruktor tańca, tancerz międzynarodowej klasy tanecznej „S”, założyciel Szkoły Tańca DanceRoots.

Tańczyć każdy może

Jednym z najważniejszych aspektów tańca jest to, że może być wykonywany przez każdego, niezależnie od wieku czy zdolności fizycznych. Na predyspozycje taneczne wpływu nie ma także płeć. Natomiast, jak wynika z badań, taniec cieszy się zdecydowanie większym uznaniem wśród pań - aż 67,5% kobiet potwierdziło, że lubi tańczyć, w porównaniu do 35% mężczyzn.

- Niektórzy ludzie mają większy dryg do tańca, inni potrzebują więcej czasu na zapamiętanie kroków czy skoordynowanie ruchu swojego ciała. Niekiedy nauka tańca wymaga cierpliwości oraz dużego zaangażowania ze strony kursantów. Z perspektywy instruktora ważne jest znalezienie właściwej metody nauczania, dostosowanej do osobowości, charakteru i potrzeb danej osoby. Każdy jest inny i ma odmienne oczekiwania. Nie wszyscy zapisują się na kurs tańca z założeniem, że zdobędą tytuł mistrzowski. Niektórzy chcą po prostu swobodnie i bez skrępowania poruszać się na imprezie czy weselu – twierdzi Michał Jarzyna.

– Na kursach tańca rzeczywiście dominują kobiety, które są bardziej otwarte na tę formę aktywności. Panowie z reguły potrzebują więcej czasu, aby przekonać się do tańca. Jednak, kiedy już spróbują i zobaczą, że jest to ciekawe pole do rozwoju, to mają w sobie wiele determinacji. Nawet jeśli na kursie tańca pojawili się głównie za namową swojej partnerki, to podchodzą do nauki bardzo konsekwentnie i zadaniowo, a kiedy dostrzegają progres są zmotywowani, aby odkrywać coraz więcej zarówno tańca, jak i możliwości swojego ciała – dodaje Magdalena Tomaka-Jarzyna, instruktorka tańca, tancerka międzynarodowej klasy tanecznej „S”.

Popularność tańca wynika z tego, że istnieje wiele form, spośród których łatwo jest dopasować właściwą dla siebie. Kiedy już odkryjemy swój ulubiony styl możemy cieszyć się z wielu korzyści, jakie płyną z tańca.

Jakie rodzaje tańca cieszą się największą popularnością wśród Polaków?

Wyniki badań pokazują także, że preferencje co do rodzaju tańca zmieniają się wraz z wiekiem. Starsze osoby bardziej cenią tradycyjne tańce, podczas gdy młodsze wolą bardziej nowoczesne style. Wśród osób poniżej 24 roku życia zdecydowanie najpopularniejszym rodzajem tańca jest taniec nowoczesny, czyli takie style, jak hip-hop czy disco dance, na które wskazało 37,4% ankietowanych. Na podium wśród najmłodszych respondentów znalazły się także tańce latynoamerykańskie, jak samba czy cha-cha (23,7%) oraz pole dance (19,8%). Osoby w wieku 25-34 lat najczęściej wskazywały taniec użytkowy, np. disco samba (29,3%), taniec nowoczesny (26,5%) oraz tańce standardowe (20,1%). Wśród osób w wieku 35-49 lat największą popularnością cieszą się: taniec nowoczesny (29,5%), taniec użytkowy (28,8%) oraz tańce latynoamerykańskie (18,3%). Z kolei osoby powyżej 50 roku życia zdecydowanie najlepiej odnajdują się w tańcach standardowych, jak walce, tango, foxtrot czy quickstep (38,9%), ale lubią też taniec użytkowy (22,5%) i tańce latynoamerykańskie (21,8%).

- Tańce takie jak walc angielski czy walc wiedeński towarzyszą nam na weselach, balach i imprezach od pokoleń. Są to tańce bliższej naszej kulturze, część z nich swoje korzenie ma w Europie. Jeszcze kilka lat temu były one najczęstszym wyborem nowożeńców na ich pierwszy taniec na weselu. Tańce standardowe nadal są chętnie wybierane i są klasyką, która zawsze się obroni. Jednak na przestrzeni ostatnich kilku lat wiele w tej kwestii się zmieniło – młode pary poszukują różnego rodzaju rozwiązań, nie ograniczając się do tańca w ramie. Wśród trendów są choreografie oparte na tańcu użytkowym oraz takie tańce jak rumba czy salsa, a także połączenia stylów. Kierunek zmian widać także w wynikach badań, według których młodsze osoby są otwarte na nowoczesne styla tańca – mówi Magdalena Tomaka-Jarzyna.

Nie tylko rekreacja

Taniec stanowi ważny element kultury, jednak warto zaznaczyć, że jest to także dyscyplina sportowa. W Polsce istnieje wiele klubów tanecznych, gdzie osoby w każdym wieku trenują i rywalizują w tańcu sportowym, w różnych stylach i kategoriach tanecznych. Co ciekawe, karierę sportową w tańcu można zacząć na różnych etapach życia, niezależnie od umiejętności, choćby dzięki ofercie PRO-AM. To zyskujący na popularności system nauki tańca - głównie tańca towarzyskiego, który polega na indywidualnej pracy kursanta-amatora oraz trenera tańca – profesjonalisty.

- Jeszcze do niedawna sportowa rywalizacja na turniejach tańca zarezerwowana była dla zawodowców. PRO-AM umożliwił udział w zawodach oraz profesjonalnych pokazach tanecznych, tym, którzy do tej pory traktowali taniec jako rekreację. W ramach tego systemu instruktor wraz ze swoim kursantem tworzą parę taneczną i w takim zestawieniu mogą też rywalizować na turniejach tańca. To idealne rozwiązanie dla osób, które uczęszczają na kursy tańca i szukają kolejnych wyzwań, a także chcą szybko się rozwijać. Jest to bardzo efektywny system nauki, ponieważ polega on na pracy sam na sam z instruktorem. Dzięki temu instruktor może skupić całą uwagę na kursancie, na bieżąco korygować jego błędy, a także odpowiednio poprowadzić – mówi Michał Jarzyna.

PRO-AM to idealna opcja dla tych, którzy marzyli o karierze tanecznej, ale z różnych przyczyn nie mogli tych marzeń zrealizować wcześniej. W tej kategorii nie ma żadnych ograniczeń – każdy, niezależnie od wieku, może rozpocząć swoją przygodę z tańcem sportowym oraz rywalizować na parkietach na całym świecie.

[1] Badanie przeprowadzone przez SW Research w kwietniu 2023 r, metodą wywiadów on–line na reprezentatywnej próbie 800 Polek i Polaków powyżej 18 roku życia.