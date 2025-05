Pelargonie to kwiaty, które nazywane są "królowymi balkonów". Moda na nie nie przemija od lat. To rośliny, które zdobiły prawie każdy balkon w czasach PRL. Gdy rozkwitną na dobre cieszą oko bujnymi kwiatami oraz ich intensywnym kolorem.

By rzeczywiście zdobiły balkon i pięknie rozkwitały należy je odpowiednio nawozić. Okazuje się, że jest na to kilka dosyć prostych sposobów. Kiedy i jak często trzeba nawozić pelargonie, by nie zmarniały i zdobiły okna czy balkony całą wiosnę i lato?

Dlaczego trzeba nawozić pelargonie?

Pelargonie warto nawozić regularnie i odpowiednio, bo dzięki temu będą pięknie kwitły i cieszyły oko. Kwiaty te potrzebują takich składników odżywczych jak:

Reklama

azot

fosfor

potas.

To są te substancje odżywcze, które zapewniają pelargoniom odpowiedni wzrost i obfite kwitnienie. Warto pamiętać o tym, że brak regularnego nawożenia sprawi, że pelargonie nie tylko nie będą miały pięknych kwiatów, ale też ich liście będą blade i pozbawione koloru.

Jak nawozić pelargonie? Co zrobić, by obsypały się kwiatami?

Aby pelargonie były ozdobą balkonu, pięknie kwitły i cieszyły oko można nawozić je zarówno gotowymi odżywkami, które można kupić w sklepie, ale bez problemu da się je przygotować w domu ze składników, które da się znaleźć w kuchni.

Jak często nawozić pelargonie?

Zarówno wiosną, jak i latem pelargonie należy nawozić raz w tygodniu. Gdy miesiące są chłodniejsze a rośliny przechodzą w stan spoczynku, można to robić raz w miesiącu. To, jak często będziemy nawozić pelargonie, warto dostosować do warunków pogodowych oraz potrzeb roślin.

Jak nawozić pelargonie domowymi nawozami? Jak je zrobić?

Reklama

Pelargonie z powodzeniem można nawozić odżywkami domowej roboty. Są one barzo proste w przygotowaniu. Oto trzy najpopularniejsze odżywki do pelargonii. Wystarczy każdy z tych składników wymieszać z wodą w odpowiednich proporcjach i regularnie podlewać pelargonie tak powstałym nawozem.

Nawóz z drożdży. 100 g świeżych drożdży rozpuść w 10 l wody. Tak przygotowaną miksturę odstaw a po kilku dniach rozcieńcz z wodą w proporcji 1:10. Podlewaj nią pelargonie, co tydzień.

Nawóz z jabłek. Obierz cztery jabłka, skórki z nich zalej 1 l wody i odstaw na kilka dni. Miksturę rozcieńcz wodą w proporcji 1:1. Podlewaj pelargonie raz w tygodniu.

Nawóz z ziemniaków. Ziemniaka należy zmiksować z 1 l wody. Przecedź powstały wywar i tak zrobionym podlewaj pelargonie raz w miesiącu.