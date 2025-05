Nasza Czytelniczka, pani Maria z Płońska przysłała do nas maila z pytaniem, co zrobić, by usunąć brzydki zapach z pralki.

Brzydki zapach z pralki. Skąd się bierze?

"Jak usunąć brzydki zapach z pralki? Próbowałam już wiele sposobów, ale nic nie dało rady. Chemia, przepłukiwanie pralki po praniu. Czy znacie jakiś sposób na to żeby nie śmierdziała? Próbowałam trików z internetu, tych z pachnidłami za duże pieniądze, które reklamują celebrytki, ale na nic się to zdało" - pisze pani Maria.

"Ręcę opadają. Może znacie, jakiś sposób, którego do tej pory nie znam" - pyta nasza Czytelniczka. Podpowiadamy, więc, co jeszcze można zrobić, by pozbyć się brzydkiego zapachu z pralki.

To, że pralka brzydko pachnie, bierze się głównie z pozostałej w bębnie wilgoci. To mokre środowisko sprzyja zarówno rozwojowi bakterii, drobnoustrojów oraz powstawaniu nieprzyjemnego zapachu. Rzeczywiście w sklepach można znaleźć wiele środków chemicznych, które mają w tym pomóc, ale nie zawsze są skuteczne albo działają na krótką chwilę.

Jak usunąć brzydki zapach z pralki? Podpowiadamy prosty trik

Pierwsze, co można zrobić, by nie tyle pozbyć się, co uniknąć brzydkiego zapachu z pralki, jest pozostawienie lekko uchylonych drzwiczek po praniu. Warto zrobić to po to, by wysuszyć bęben.

Ten zabieg może jednak nie przynieść efektu i pralka nadal będzie brzydko pachnieć. Istnieje jednak kilka prostych i domowych sposobów, które sprawią, że szybko zniknie a bęben pralki zacznie pachnieć a nie śmierdzieć. Jakich? Oto kilka z nich.

Soda na brzydki zapach z pralki

Do bębna wsypujemy szklankę sody oczyszczonej, kręcimy nim i pozostawiamy na 30 minut. Sodę można wsypać dodatkowo do szufladki na detergenty. Po tym czasie należy uruchomić pralkę na najdłuższy program z wysoką temperaturą.

Cytryna i pasta do zębów na brzydki zapach z pralki

Innym domowym sposobem na brzydki zapach z pralki jest cytryna i pasta do zębów. Na jedną lub dwie połówki cytryny wyciskamy pastę do zębów. Wkładamy do woreczka na bieliznę, bo dzięki temu pestki lub resztki z owocu nie przedostaną się do bębna.

Po włożeniu cytryny i pralki do pralki, ustawiamy cykl czyszczenia lub program z wysoką temperaturą. Ten sposób powinien przynieść efekt i sprawić, że pralka przestanie brzydko pachnieć.

Podobnie jak po każdym praniu, tak i w tym przypadku warto zostawić otwarte drzwi do pralki oraz uchylić szufladkę na detergenty. Ten sposób powinien pomóc zarówno naszej Czytelniczce, pani Marii z Płońska oraz wszystkim, którzy mają problem z tym, że z pralki wydobywa się brzydki zapach.