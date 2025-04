Dobre sąsiedztwo to klucz do obfitych plonów. Odpowiednio dobrane rośliny pomogą ograniczyć chwasty, odstraszą szkodniki i wpłyną korzystnie na glebę. Jakie jest najlepsze sąsiedztwo dla papryki? Co posadzić obok papryki, żeby obrodziła jak nigdy dotąd? Czy papryka może rosnąć z pomidorami? Czy można sadzić cukinię obok papryki? Sprawdź!