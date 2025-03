Kwiecień w ogrodzie. Dobry czas na siew

Kwiecień to zwykle czas ciepłej pogody, choć należy mieć na uwadze, że przymrozki mogą jeszcze zaskoczyć. Warto śledzić prognozy długoterminowe, jednak zazwyczaj kwiecień to właściwy początek sezonu ogrodniczego, kiedy można na dobre rozpocząć prace i planowanie.To najlepszy czas na wysiew nasion wprost do gruntu, pomijając etap wysiewu w inspektach. Zobacz, jakie warzywa, zioła i kwiaty siejemy w kwietniu.

Jakie warzywa wysiewać w kwietniu?

Kwiecień to idealny moment na wysiew warzyw do gruntu. Oto kalendarz siewu warzyw w kwietniu:

Pierwsza połowa kwietnia: warzywa strączkowe (groch, bób), cebula, pasternak, pietruszka korzeniowa.

warzywa strączkowe (groch, bób), cebula, pasternak, pietruszka korzeniowa. Druga połowa kwietnia: burak ćwikłowy, por, skorzonera.

burak ćwikłowy, por, skorzonera. Koniec kwietnia: kukurydza.

kukurydza. Cały kwiecień: marchew, rzodkiewka, koper, szpinak, rukola.

Jakie kwiaty wysiewać w kwietniu?

Kwiecień to idealny czas na wysiew wielu gatunków kwiatów. Oto kalendarz wysiewu kwiatów w kwietniu:

Pierwsza połowa kwietnia: chaber, nagietek, groszek pachnący.

chaber, nagietek, groszek pachnący. Druga połowa lub koniec kwietnia: nachyłek, złocień, aksamitka, dziwaczka, godecja, powój.

nachyłek, złocień, aksamitka, dziwaczka, godecja, powój. Cały kwiecień: rezeda, smagliczka, szarłat.

Jakie zioła wysiewać w kwietniu?

Kwiecień to także dobry czas na wysiew do gruntu ziół aromatycznych. Te zioła najlepiej wysiać do gruntu w kwietniu: