Sprzątanie łazienki nie jest tą czynnością, która podczas porządków, należy do najprzyjemniejszych. Zwłaszcza niedoczyszczona toaleta spędza sen z powiek wielu osobom. Kamień, osad często bywa odporny na wszelkiego rodzaju detergenty i cudowne specyfiki. Zamiast śnieżnej bieli jest szarość albo widoczne gołym okiem zacieki.

Czym wyczyścić toaletę, by lśniła?

Okazuje się, że jest na to prosty i skuteczny sposób. Wystarczy użyć jednej nieoczywistej tabletki, by poradzić sobie z tym problemem. Trzeba tylko wrzucić ją do muszli WC i chwilę poczekać.

Tym mało oczywistym produktem, który wyczyści toaletę i sprawi, że będzie lśniła czystością, jest tabletka do czyszczenia protez zębowych po wyjęciu ich z ust. Znajdujące się w tej pastylce substancje rozpuszczają tzw. biofilm. Można go porównać do płytki nazębnej, z tą różnicą, że tworzy się on nad protezami.

Ta tabletka wyczyści toaletę. Jak to działa?

Substancje, które zawierają tabletki do czyszczenia protez, sprawiają, że te są czyste, pozbawione przykrego zapachu a przede wszystkim zachowują biały kolor. W tabletkach do czyszczenia protez znajdziemy mieszkanki rozcieńczonego wybielacza m.in. podchlorynu sodu, wodorowęglanu sodu, kwasu cytrynowego, nadboranu sodu, polifosforanu sodu, monopersulfatu potasu i EDTA.

Takie połączenie sprawia, że czyszczą i wybielają protezę a także ją dezynfekują. To, że są w formie musującej przyspiesza ich działanie. Biofilm, o którym mowa, podobnie jak na protezę, działa także na toaletę. Zazwyczaj nasze WC zrobione jest z ceramiki, podobnie jak sztuczne zęby, czyli protezy.

Jak tabletką do protez wyczyścić toaletę?

Wystarczy wrzucić jedną a najlepiej dwie tabletki do sedesu i poczekać aż zaczną musować. W ten sposób szybko i skutecznie usuniemy plamy i pozostałości a zawarte w pastylkach kwasy i wybielacze sprawią, że nasza toaleta będzie nie tylko czysta, ale też lśniąca bielą.

Tabletkę najlepiej zostawić na 20 a nawet 30 minut. Jeśli robisz to pierwszy raz użyj dwóch. Jeżeli istnieje taka możliwość tabletkę do protez można zostawić w WC nawet na całą noc. Potem wystarczy już tylko spłukać toaletę, by usunąć plamy i by lśniła czystością.