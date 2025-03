Tulipany w wazonie wyglądają pięknie. Bywa jednak, że szybko więdną i opadają. Nawet te najpiękniejsze bukiety potrafią cieszyć oko zaledwie przez dwa dni. Co zrobić, by dłużej postały?

Rób to a tulipany dłużej postoją w wazonie

Okazuje się, że o kwiaty cięte trzeba dbać podobnie jak o te w doniczkach. Aby stały w wazonie jak najdłużej, należy odpowiednio o nie zadbać. Podstawą jest woda a dokładnie jej częsta wymiana. Nie wystarczy wstawić tulipany do wody, warto pilnować, by regularnie ją zmieniać. Najlepiej raz dziennie. Dzięki temu nie rozwiną się w niej niekorzystne bakterie.

Dodaj 1 łyżeczkę a tulipany wytrzymają nawet 2 tygodnie

Aby tulipany cieszyły oko dłużej niż dwa dni warto dodać do wody jeden produkt, który znajduje się w prawie każdej kuchni. Chodzi o cukier. Jedna łyżeczka wystarczy, by przedłużyć życie tulipanów nawet do dwóch tygodni. Cukier dodany do wody w wazonie sprawi, że nie będą się w nim rozwijały bakterie i pleśnie. Eksperci polecają również dodanie 1 łyżeczki soli. Ta przyprawa działa podobnie jak cukier. Do wody, w której stoją tulipany można też dodać 1 tabletkę aspiryny. Ona również sprawi, że postoją dużo dłużej.

Tak zadbasz o cięte tulipany. Pomoże ten jeden trik

Warto również pamiętać, by przed włożeniem tulipanów do wody podciąć im końcówki. Najlepiej o około 3 centymetry. Łodyga powinna być ścięta pod kątem 45 stopni. Tulipany to kwiaty, które najlepiej czują się we własnym towarzystwie. Lepiej nie wstawiać ich do wazonu z innymi kwiatami a już na pewno nie z żonkilami.

Dobrze jest wstawić je do dużego wazonu, który da im sporą przestrzeń. Warto również pamiętać o tym, by liście tulipanów nie były zanurzone w wodzie. Można je, więc usunąć. To również sprawi, że tulipany dłużej postoją w wazonie.