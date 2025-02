Luty to idealny moment na przycinanie wielu roślin, zwłaszcza drzew i krzewów owocowych oraz ozdobnych. Odpowiednie cięcie pobudza rośliny do wzrostu, pozwala im lepiej się rozwijać i poprawia ich kwitnienie. Dowiedz się, które gatunki warto przyciąć w lutym oraz jak zrobić to prawidłowo, aby cieszyć się pięknym ogrodem w nadchodzącym sezonie.