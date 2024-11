Które orzechy są najzdrowsze?

Orzechy to nasiona roślin zamknięte w skorupce lub łupinie. Roślina gromadzi w nich szereg ważnych substancji odżywczych, które mają dać nowe życie nowej sadzonce. Dlatego orzechy są cenionym źródłem m.in. witamin i minerałów również dla człowieka. Orzechy to tzw. superfood, czyli żywność szczególnie zdrową i wartościową. Zanajzdrowsze orzechy uznawane są orzechy włoskie. Substancje odżywcze, które zawierają, mają szczególnie korzystny wpływ na zdrowie.

Dietetycy zalecają, by wybierać wyłącznie orzechy nieprzetworzone. Te prażone, solone lub z dodatkami dostarczają organizmowi niepotrzebnych kalorii. Zaleca się, by kupować wyłącznie orzechy świeże, bez przypraw i takie, które nie zostały poddane obróbce termicznej. Dobrze, by były to orzechy pakowane. Te sprzedawane luzem mogą pochodzić z niesprawdzonego źródła, a warunki ich przechowywania nie zawsze są odpowiednie. Takie orzechy mogą jełczeć, wietrzeć, a nawet pleśnieć.

Orzechy włoskie - korzyści dla zdrowia

Orzechy włoskie rosną w Polsce, dzięki czemu są powszechnie znane i dostępne. Dodaje się je do deserów i ciast, a także do potraw wytrawnych np. sałatek lub jako dodatek do sera pleśniowego. Składniki odżywcze orzechów włoskich (wartości dla 30 g), to 196 kcal, a także:

19,5 g tłuszczu,

4,1 g węglowodanów,

4,6 g białka,

2 g błonnika,

29,4 mg wapnia,

47,4 mg magnezu.

Orzechy włoskie uznawane są za najzdrowsze ze względu na najwyższą zawartość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które są korzystne dla zdrowia. Na szczególną uwagę zasługuje kwas alfa-linolenowy, który odgrywa niezwykle ważną rolę zapobieganiu chorobom krążenia. Obniża poziom tzw. "złego" cholesterolu, chroni serce i mózg, zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału serca i udaru mózgu. Jedzenie orzechów włoskich zaleca się również w profilaktyce nowotworowej, cukrzycy, osteoporozy i choroby Alzheimera.