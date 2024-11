Które orzechy nie są zdrowe?

Anna Jedrej, dietetyczka zaznacza, że orzechy generalnie są zdrowe, ale nie każde w równym stopniu. Ekspertka edukuje, na co zwrócić uwagę, kupując orzechy. Jedrej odradza jedzenie orzechów solonych, smażonych i z dodatkami smakowymi. Takie orzechy nie tylko nie są zdrowe (obróbka termiczna pozbawia je części wartości odżywczych, a nadmiar soli i sztuczne dodatki nie są zdrowe), ale wręcz mogą okazać się szkodliwe. - Nie polecam zwłaszcza kupowania orzechów na wagę na bazarkach, ponieważ mogą pochodzić z niepewnych źródeł - podkreśla. Orzechy sprzedawane luzem zwykle są tańsze, jednak nie możemy mieć pewności, zarówno co do ich źródła pochodzenia i jak prawidłowości przechowywania. Warto pamiętać, że nadmiar światła, wilgoci oraz innych czynników zewnętrznych, może powodować szybsze psucie się, jełczenie, a nawet pleśnienie orzechów. Takie orzechy nie tylko nie przysłużą się naszemu zdrowiu, a wręcz mogą mu zaszkodzić.

Jakie orzechy wybierać?

Dietetyczka radzi, by kupować orzechy w opakowaniach, upewniwszy się uprzednio, że woreczek jest szczelny. Orzechy powinny wyglądać na świeże, nie mieć przebarwień, nalotu, pleśni, a po spróbowaniu - gorzkiego smaku. Jeśli orzechy są gorzkie, należy je wyrzucić. Warto kupować jedynie orzechy nieprzetworzone. Są zdecydowanie zdrowsze niż te prażone, solone i z dodatkami smakowymi. - Nieprzetworzone orzechy mają dłuższą trwałość i niższe ryzyko utlenienia niż łuskane, i mielone - radzi Anna Jedrej.