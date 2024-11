Czego nie wkładać do zmywarki?

Jak dbać o zmywarkę? Przede wszystkim zapoznać się z instrukcją obsługi producenta. Ogólne zasady mówią o tym, by regularnie kontrolować, co dzieje się we wnętrzu urządzenia. Przede wszystkim należy dbać o to, by przed włożeniem talerzy i garnków do zmywarki usuwać z talerzy i garnków resztki jedzenia. Regularnie należy sprawdzać filtr zmywarki i uszczelki. Jeśli jest taka potrzeba - czyścić je.

Lecz przede wszystkim pod żadnym pozorem nie należy stosować płynu do mycia naczyń w zmywarce. Eksperci ostrzegają, że detergent może przyczynić się do szybkiego uszkodzenia sprzętu. Aby cieszyć się sprawną zmywarką przez wiele lat należy stosować wyłącznie środki specjalnie przeznaczone do tego urządzenia.

Reklama

Jak czyścić zmywarkę?

Dbając o zmywarkę należy pamiętać również o jej regularnym czyszczeniu. Oprócz dbania o czystość filtru i uszczelek, raz na jakiś czas należy puścić długi program myjący przy pustej zmywarce. Pozwoli to na dokładne oczyszczenie wnętrza urządzenia, co zapobiegnie powstawaniu osadów i nieprzyjemnego zapachu. Aby wyczyścić zmywarkę domowym sposobem, można również - zamiast detergentu - zastosować w tym celu sodę oczyszczoną lub ocet.