Zielistka: co to za roślina i jak wygląda

Zielistka Sternberga (Chlorophytum comosum) jest to gatunek rośliny z rodzaju zielistka (zielistek). Należy do rodziny szparagowatych oraz podrodziny agawowych. Zielistka - co to za roślina. Roślina ta pochodzi z Afryki Południowej jest pospolicie uprawiana w wielu krajach na świecie. W Polsce zielistkaSternberga znana jest głównie jako roślina pokojowa, którą zna właściwie każdy. Można ją spotkać także np.: w biurach czy szkołach.

Jak wygląda zielistka. Roślina ta osiąga wysokość i średnicę około 45 cm. Należy ona do roślin jednoliściennych. A to znaczy, że jej liście są długie i wąskie, z równolegle przebiegającą nerwacją liści. Przypominają one wyglądem szerokie źdźbła trawy. Liście zielistki mają długość do 50 cm oraz szerokość do 2,5 cm. W przypadku typowej, dziko rosnącej formy, liście te są zielone. Zaś u odmian uprawnych mogą być jasnozielone, z szerokim białym paskiem pośrodku lub też odwrotnie.

Łodyga zielistki jest długa, cienka, o barwie kremowej. Zwisa ona łukowato z doniczki, przez co roślina ta nadaje się także do donic wiszących. Na zwieszających się w dół pętach powstają nowe rośliny, które można odciąć i posadzić do nowej doniczki. Te nowopowstałe roślinki nadają zielistce bardzo dekoracyjny wygląd. Kwiatyzielistki są małe, niepozorne. Mają kolor biały i znajdują się na końcach łodygi. Każdy kwiat składa się z 6 wąskich, białych płatków.

Jakie właściwości ma zielistka

Zielistka to popularna roślina domowa. Można ją spotkać nie tylko w mieszkaniach, ale także np.: w biurach czy szkołach. Nic dziwnego, bowiem zielistka jest łatwa w uprawie i mało wymagająca, a do tego posiada korzystne dla zdrowia właściwości.

Właściwości oczyszczające powietrze.Zielistka, jest roślina, która ma właściwości antybakteryjne, grzybobójcze i pierwotniakobójcze. Należy do grupy roślin najlepiej oczyszczających powietrze. Ta niepozorna roślina usuwa z powietrza są toksyczne substancje, takie jak ksylen, benzen, tlenek węgla, formaldehyd, aceton, amoniak i metale ciężkie.

Przy czym, w przeciwieństwie do wielu innych roślin, które również oczyszczają powietrze, zielistka ma jedną dodatkową, ogromną zaletę: jest ona zupełnie bezpieczna dla zwierząt domowych. Roślina ta nie wywołuje ani podrażnień, ani nie jest trująca. Zatem właściciele psów i kotów mogą spać spokojnie. Ponadto, podobnie jak czosnek, zielistka wytwarza fitoncydy. Są to substancje nazywane roślinnymi antybiotykami. Związki te hamują rozwój mikroorganizmów chorobotwórczych.

Symbolika zielistki. Zielistka symbolizuje obfitość i szczęście w każdej sferze życia. Niektórzy uważają, że przynosi ona szczęście tym, którzy opuszczają swoje domy. To także symbol odnawiania więzi z innymi ludźmi. Zielistka będzie doskonałym prezentem dla dorosłego dziecka, które wyprowadza się z domu rodzinnego.

Zielistka według feng shui. Poza tym, według znawców feng shui, roślina ta neutralizuje negatywną energię. W taki sposób, że likwiduje negatywny szkodliwy wpływ cieków wodnych czy też pochłania pole elektromagnetyczne urządzeń elektrycznych. Z tego powodu zielistkę można postawić przy telewizorze czy komputerze.

Kształt zielistki w formie fontanny stymuluje przepływ energii życiowej, czyli Chi. A ten jest niezwykle ważny według starożytnej praktyki planowania przestrzeni feng shui. Tym samym roślina ta wywołuje u domowników dobre samopoczucie i poprawia ich zdrowie.

Uprawa zielistki

Stanowisko idealne dla zielistki. Zielistka Sternberga to roślina, którą uprawia się bardzo łatwo. Znosi ona różne warunki. Jedynym wyjątkiem jest wystawianie jej na bezpośrednie działanie silnych promieni słonecznych. Wówczas będzie ona szybko tracić liście i gorzej rosnąć. Zielistka preferuje stanowiska, jasne. Jednak nie należy stawiać jej na parapetach oraz miejscach, do których dociera ostre południowe słońce. Najlepiej będzie rosła na parapecie położonym na wschód, północny wschód lub północny zachód.

Temperatura powietrza. Optymalna temperatura do wzrostu Chlorophytum comosum wynosi między 15 a 20 stopni Celsjusza. Są to temperatury najbardziej korzystne do wzrostu i rozwoju zielistki. Niemniej jednak jest to roślina wytrzymała, która przetrwa wahania temperatury od 6 do 30stopni.

Podłoże dla zielistki. Najlepsze podłoże dla zielistki to podłoże żyzne, przepuszczalne, umiarkowanie wilgotne. Zielistka lubi lekko wilgotne podłoże, dlatego też warto ją podlewać, gdy tylko wierzchnia warstwa ziemi nieco przeschnie. Lekkie przesuszenie nie jest dla niej szkodliwe. Natomiast to, co jej szkodzi, to przelanie. Latem można ją podlewać częściej, nawet co 2-3 dni. Zimą wystarczy raz w tygodniu. Oczywiście wszystko zależy od temperatury powietrza w pomieszczeniach.