Właściwości odchudzające cynamonu

Cynamon jest popularną i doskonale znaną w Polsce przyprawą, o której przypominamy sobie zwykle w chłodniejszych miesiącach roku. Chętnie dodajemy ją do szarlotki lub innych słodkości, by wzmocnić i podkreślić ich smak. Okazuje się jednak, że cynamon - oprócz niewątpliwych walorów smakowych - ma również właściwości sprzyjające odchudzaniu.

Cynamon przyczynia się do regulacji poziomu cukru we krwi. Zwarte w nim polifenole poprawiają wrażliwość tkanek na insulinę, co wspomaga ograniczenie skoków glikemii po posiłkach. Ustabilizowanie poziomu cukru we krwi sprzyja ograniczeniu napadów głodu, a co za tym idzie podjadaniu między posiłkami.

Reklama

Ponadto rozgrzewające właściwości cynamonu pobudzają procesy metaboliczne, co z kolei sprzyja spalaniu kalorii i redukcji tkanki tłuszczowej. Dietetycy i lekarze zalecają dodawanie cynamonu do potraw. Z cynamonu można przygotować również napar, który doskonale sprawdzi się jako rozgrzewający napar w chłodne jesienne dni.

Napar z cynamonu - sposób przygotowania

Napar z cynamonu warto pić o poranku. Doskonale rozgrzeje organizm, wspomoże układ odpornościowy, pobudzi do pracy układ pokarmowy, a do tego przyspieszy metabolizm i spalanie tłuszczu. Jak przygotować napar z cynamonu? Łyżeczkę mielonego lub laskę całego cynamonu zalej gorącą wodą i odczekaj chwilę. Do napoju możesz dodać również imbir, goździki lub cytrynę. Wypij przed posiłkiem.