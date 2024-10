Kapusta ozdobna - alternatywa dla chryzantem

Chryzantemy od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem nie tylko przed Wszystkich Świętych. Te rośliny od lat są widoczne na polskich cmentarzach. Są niedrogie i eleganckie, a także dostępne w wielu kolorach, które dobrze komponują się z innymi dekoracjami na grobach.

Na rynku pojawiła się alternatywa dla chryzantem, czyli kapusta ozdobna, która z sezonu na sezon zyskuje coraz większą popularność. Powód? Jest równie efektowna, co chryzantemy, a do tego dużo bardziej wytrzymała. Doskonale znosi nie tylko jesienne, ale także zimowe chłody. Wytrzyma nawet w -10 stopniach Celsjusza. Zatem, przy łagodnej zimie, może przetrwać aż do wiosny. Inną zaletą kapusty ozdobnej jest jej niska cena. Jedna sadzonka to koszt około 10 zł.

Zalety i pielęgnacja kapusty ozdobnej

Kapusta ozdobna jest rośliną łatwą w pielęgnacji. Lubi miejsca słoneczne, ale poradzi sobie również w tych bardziej zacienionych. Nie wymaga specjalnej gleby, nie potrzebuje też częstego nawożenia i podlewania. Dzięki temu idealnie sprawdzi się na cmentarz.