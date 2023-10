Rośliny idealne na groby: Nie tylko chryzantemy

Tegoroczne święto Wszystkich Świętych zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim dylemat: chryzantemy, czy nie? Czym zastąpić wszędobylskie złocienie, które choć piękne nadmiernie zdominowały nagrobkowe dekoracje. Są jednak rośliny, które znakomicie poradzą sobie w tej roli i mogą być alternatywą dla chryzantem.

Jakie gatunki sprawdzą się w dekoracji nagrobków?

Jest wiele gatunków roślin, które wspaniale będą się prezentować na grobach bez względu na to, czy będą zdobić wiązanki, stroiki, wieńce, kompozycje doniczkowe. Są pięknie, trwałe, dostępne w szerokiej kolorystyce i co istotne, wiele z nich doskonale radzi sobie z listopadowymi chłodami. Gatunki, które mogą stanowić alternatywę dla chryzantem to:

astry,

bluszcze,

bukszpany,

ciemierniki,

dalie,

gazanie,

gerbery,

goździki,

kapusty ozdobne,

lilie,

róże,

starce,

wrzosy i wrzośce.

Top florystki: Róża, kapusta ozdobna i goździk

– Róża, kapusta ozdobna i goździk – to moja wielka trójka i dokładnie w tej kolejności – mówi dla dziennika.pl florystka Dorota Sołtykowska, właścicielka kwiaciarni we Wrześni. – Kwiatem, który znakomicie się sprawdza się w roli dekoracji nagrobkowej jest róża, ponieważ jest bardzo trwała i najpiękniejsza o tej porze roku. To wytrzymały kwiat, któremu nie straszne są przymrozki. Róże nie tracą na urodzie, tak jak dzieje się to z chryzantemą.

– Bardzo popularną rośliną i świetnie sprawdzającą się w tej roli jest także kapusta ozdobna, czyli Brassica oleracea – wylicza Sołtykowska – Zarówno ta doniczkowa, jak i cięta. Ma piękne barwy w odcieniach bieli, zieleni, fioletu i różu. Jest bardzo trwała, wytrzymuje do grudnia i nie zaszkodzi jej nawet temperatura do minus 4 stopni Celsjusza. No i goździk, również bardzo trwały i w świetnej kolorystyce. W kompozycjach przeznaczonych na groby wspaniale prezentują się zarówno gatunki pełne, jak i gałązkowe tego kwiatu.

Zdaniem florystki w naczyniach znakomicie sprawdzają się także wrzosy i bluszcze. –Najciekawiej na nagrobku wygląda połączenie roślinnej kompozycji w naczyniach z wazonem żywych róż lub goździków – podsumowuje Sołtykowska.