Indygowiec (Indigofera L.) to rodzaj roślin, w którego skład wchodzi ponad 700 gatunków. Jest to wyjątkowa roślina. Ma piękne kwiaty i ozdobne liście. Co to za roślina? Gdzie występuje? Oraz jak pielęgnować jeden z gatunków: indygowiec Kiryłowa? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.