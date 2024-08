Dążenie do atrakcyjnego wyglądu jest naturalną potrzebą człowieka. Choć aktywność fizyczna i kosmetyki odgrywają istotną rolę, to właśnie dieta stanowi fundament zdrowia i piękna. Regularne spożywanie produktów bogatych w białko oraz antyoksydanty pozwala znacząco spowolnić procesy starzenia się organizmu.

Mango, słusznie nazywane "owocem bogów", to prawdziwa skarbnica składników odżywczych. Zawarte w nim substancje aktywne wykazują korzystny wpływ na kondycję skóry, poprawiając jej jędrność, oraz przyspieszają metabolizm, wspierając proces odchudzania.

Owoc mango

Mango, pochodzące z tropikalnych regionów Indii i Indochin, to słodki, soczysty owoc o mięsistym miąższu. Rośnie na długowiecznych drzewach, a jego różnorodność gatunkowa jest imponująca – szacuje się, że istnieje około 400 odmian mango, różniących się między sobą m.in. wielkością (od 100 gramów do 2 kilogramów). Najczęściej spotykane mango to haden i kent – owoce średniej wielkości o okrągłym kształcie i charakterystycznej trójkolorowej skórce. Choć mniej popularne, w Polsce można też znaleźć mango graham (żółte, okrągłe), lancetilla (podłużne, żółto-zielone), malika (podłużne, żółte) oraz okrung (okrągłe, zielone).

Pomimo niepozornej, grubej skórki w odcieniach zieleni i pomarańczy, mango skrywa w sobie soczysty miąższ o wyjątkowym, słodkim lub słodko-kwaśnym smaku. Jego wszechstronne zastosowanie w kuchni sprawia, że jest cenionym składnikiem zarówno deserów, jak i dań wytrawnych, takich jak mięsa, sosy czy sałatki.

Właściwości mango

Mango to prawdziwa skarbnica zdrowia. Bogate w witaminy (A, C, E, K, grupa B), minerały (magnez, potas, wapń, żelazo) oraz beta-karoten, stanowi doskonałe uzupełnienie diety. Zawarta w nim mangiferyna, silny antyoksydant, wykazuje działanie ochronne przed wieloma chorobami, w tym nowotworowymi. Badania wykazały, że mango może hamować rozwój raka piersi i okrężnicy. Owocowi temu udało się zabić komórki tych nowotworów, nie uszkadzając zdrowych tkanek. Te korzystne właściwości mango zawdzięczamy także polifenolom – silnym przeciwutleniaczom, które pomagają zwalczać nowotwory i choroby serca. Regularne spożywanie mango wykazuje liczne korzystne wpływy na zdrowie i urodę. Zawarta w nim mangiferyna opóźnia procesy starzenia się skóry, natomiast witaminy A, C i E stymulują produkcję kolagenu, zapewniając jej jędrność i gładkość. Mango obniża też podwyższony poziom ciśnienia tętniczego. Spożywanie tego owocu korzystnie wpływa na zdrowie, ale też i urodę – wzmacnia włosy i skórę, nadając jej elastyczność.

Mango dobre na odchudzanie

Pomimo wysokiej zawartości fruktozy, mango charakteryzuje się stosunkowo niską kalorycznością (59 kcal/100g). Dzięki obecności znacznej ilości błonnika, który reguluje pracę jelit, usuwa toksyny i zapewnia długotrwałe uczucie sytości, mango może być spożywane nawet podczas redukcji masy ciała. Mango jest doskonałym dodatkiem do zrównoważonej diety. Można je spożywać na surowo, dodawać do jogurtów, owsianek, sałatek lub koktajli.

Przeciwskazania do spożywania mango

Osoby z kamicą szczawianowo-wapniową powinny unikać spożywania mango ze względu na zawarte w nim szczawiany. Ponadto mango może wywołać reakcje alergiczne, takie jak obrzęk warg, wysypka czy podrażnienia skóry. W przypadku wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Warto również pamiętać, że nadmierne spożywanie mango może być szkodliwe dla zdrowia.