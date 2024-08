Drzewa to naturalna ozdoba naszej nieruchomości

Kiedy decydujemy się na sadzenie drzew wokół naszego domu to często kierujemy się ich walorami estetycznymi oraz wygodą. Drzewa bowiem nie tylko dodają uroku, ale maja również wiele innych cennych zastosowań.Poprawiają jakość powietrza. Produkują tlen i pochłaniają dwutlenek węgla, co jest bardzo korzystne i tworzysprzyjający mikroklimat. Poprawiająogólnąjakośćpowietrza. Zapewniają one naturalny cień i ochłodę w upalne dni lata oraz osłaniają przed mroźnym wiatrem zimą.

Poza tym obcowanie z naturą jest bardzo korzystne dla naszego zdrowia, w tym także zdrowia psychicznego. Drzewa to ważny element krajobrazu, bez którego właściwie trudno wyobrazić sobie estetyczną i zadbaną nieruchomość. Każdy gatunek tych roślin wygląda inaczej. Drzewa różnią się wyglądem, m.in.: barwą i teksturą kory, kolorem i kształtem liści oraz kwiatów czy też ogólnym pokrojem. To sprawia, że można wybrać gatunki idealnie dopasowane do danej nieruchomości.

W przypadku dużych posesji zarówno małe drzewa, jak również te większe będą prezentować się świetnie. Natomiast w przypadku małych ogrodów często nie ma w nich miejsca na większe rośliny. Czy to oznacza, że właściciele małych posesji muszą zrezygnować z sadzenia drzew na rzecz krzewów czy bylin? Absolutnie nie. Są bowiem gatunki drzew, które dorastają do zaledwie kilku metrów wysokości i świetnie rosną mając do dyspozycji małą ilość miejsca.

Jakie drzewa do małych ogrodów

Jakie gatunki drzew będą idealne do małego ogrodu. Wbrew pozorom wybór jest duży. Oto kilka z nich: