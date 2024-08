Każda nowoczesna pralka oferuje szeroki wachlarz programów dostosowanych do różnych rodzajów tkanin i stopnia zabrudzenia odzieży. Jednak nie każdy z tych programów jest przyjazny dla twojego portfela. Pamiętaj, że nie zawsze najmniej ekonomicznym programem prania jest ten o wysokiej temperaturze!

Najczęstsze programy do prania

Każda pralka ma zwykle kilka, kilkanaście różnych programów dostosowanych do konkretnych rodzajów tkanin. Różnią się między sobą m.in. temperaturą czy liczbą obrotów. Właśnie to przekłada się na rachunki prądu i wody.

Może się wydawać, że najbardziej kosztowny jest program prania z wysoką temperaturą (60 stopni Celsjusza lub wyższej) lub ten z intensywnym płukaniem i wirowaniem. To oczywiście prawda, że zarówno podgrzewanie wody, jak i dodatkowe cykle płukania i mocne wirowanie prowadzą do większego zużycia wody oraz prądu jednak… istnieje program, który może wydawać się z pozoru ekonomiczny choć taki nie jest!

Zdziwisz się! Ten program prania nie jest ekonomiczny!

Pranie delikatne... Choć z pozoru mogłoby się wydawać, że pobiera on niewiele wody, ponieważ temperatura prania jest dość niska, tak jak liczba obrotów – w rzeczywiści wcale tak nie jest. Programy o długim czasie prania mogą trwać nawet do kilku godzin. Długi czas pracy pralki to nie tylko większe zużycie energii, ale także wody.

Naukowcy z uniwersytetu w Newcastle zauważyli, że podczas "delikatnego" prania z poliestrowych tkanin uwalnia się z nich, bagatela, 1,4 mln mikrowłókien! Przy standardowym programie prania było to ok. 800 tys.". Tymczasem to właśnie ten czynnik, ilość włókien, decyduje o poborze wody. Im jest ona większa – tym większy pobór wody. Nie trzeba też pewnie dodawać, że im większa ilość włókien - tym mniej ekologiczne pranie.

Jaki program do prania jest najbardziej ekonomiczny?

Okazuje się też, że pranie w 40 stopniach może pochłaniać dwa razy więcej energii niż pranie w 30 stopniach. Z tego względu eksperci zalecają pranie ubrań w 30 stopniach Celsjusza, a pościel i ręczniki - w 60 stopniach Celsjusza.

Wybierając program prania warto zwrócić uwagę na jego ekonomiczność. Pranie w wysokiej temperaturze oraz intensywne programy mogą znacznie podnosić rachunki za prąd i wodę. Zamiast tego, lepiej wybrać programy prania w niższych temperaturach oszczędzające wodę i energię, specjalne programy ekonomiczne i prania krótkie, które trwają np. 15-30 minut. Zużywają one znacznie mniej energii i wody, co czyni je idealnymi do odświeżenia odzieży po jednym dniu noszenia.