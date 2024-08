Gąbki kuchenne to uniwersalny i nieodzowny element każdej kuchni. Dzięki nim, nie tylko możemy umyć naczynia, ale także usunąć tłuszcz z patelni, osad po herbacie czy wyczyścić zlewozmywak. Czy wiesz, że kolor gąbek nie jest przypadkowy?

Co oznaczają kolory gąbek kuchennych?

Jakie znaczenie mają poszczególne kolory gąbek do naczyń? Przedstawiamy je poniżej.

Gąbka zielona pozwala usunąć uporczywe zabrudzenia, np. zaschnięty tłuszcz. Gąbki w tym kolorze często mają nieco twardszą powierzchnię ścierną, co sprawia, że są idealne do trudniejszych zadań. Co więcej, ich używanie na delikatnych powierzchniach, takich jak teflon, może prowadzić do zarysowań.

pozwala usunąć uporczywe zabrudzenia, np. zaschnięty tłuszcz. Gąbki w tym kolorze często mają nieco twardszą powierzchnię ścierną, co sprawia, że są idealne do trudniejszych zadań. Co więcej, ich używanie na delikatnych powierzchniach, takich jak teflon, może prowadzić do zarysowań. Gąbka czerwona lub różowa to gąbka najbardziej uniwersalna, o optymalnej powierzchni i poziomie ścieralności.

to gąbka najbardziej uniwersalna, o optymalnej powierzchni i poziomie ścieralności. Gąbka żółta jest delikatna. Dzięki temu nie rysuje np. delikatnej powierzchni szkła. Idealnie nadaje się do czyszczenia szklanek i kieliszków.

jest delikatna. Dzięki temu nie rysuje np. delikatnej powierzchni szkła. Idealnie nadaje się do czyszczenia szklanek i kieliszków. Gąbka niebieska jest bardzo delikatna i świetnie nadaje się do mycia porcelany. Niebieskie gąbki często mają delikatniejszą powierzchnię ścierną, dzięki czemu są bezpieczne do użycia na powierzchniach wrażliwych na zarysowania, takich jak szkło czy ceramika.

Kolor gąbki a higiena i bezpieczeństwo

Używanie gąbek w kuchni wiąże się także z kwestią higieny. Kolor może odegrać tu znaczącą rolę. Stosowanie różnych kolorów gąbek do różnych zadań może bowiem pomóc w utrzymaniu higieny. Przykładowo, możesz używać czerwonej gąbki do czyszczenia powierzchni po mięsie, a żółtej do codziennych prac, co zmniejszy ryzyko przeniesienia bakterii. Warto także pamiętać o regularnej wymianie gąbki.