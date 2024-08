Pomidory: warzywa znane i lubiane

Pomidor jest to warzywo z rodzaju psiankowatych. Roślina ta pochodzi z zachodnich rejonów Ameryki Południowej. Jeden z gatunków pomidorów: pomidor zwyczajny (Solanum lycopersicum) to znana i rozpowszechniona na całym świecie roślina uprawna.

Owoc pomidora zwyczajnego jest warzywem według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Owoce pomidora są niskokaloryczne - mają zaledwie 22 kcal w 100 gramach. Pomidory są dobrym źródłem potasu, beta karotenu oraz witamin: C i E. Ponadto pomidory zawierają w składzie likopen, który wykazuje działanie korzystne dla zdrowia. Owoce tej rośliny są zazwyczaj koloru czerwonego. Występują również żółte odmiany pomidorów, które są słodsze i mają wyższą zawartość cukru.

Pomidory są niezwykle popularne. Idealnie nadają się jako dodatek na kanapki, do sałatek czy sosów. Na rynku dostępnych jest wiele odmian pomidorów o różnych rozmiarach i kształtach. Jest jeden element, na który zazwyczaj najmniej zwracamy uwagę. Ajest nim szypułka.

Dlaczego warto wybierać pomidory z szypułkami

Często podczas zakupu nie zwraca się uwagi na to, czy pomidor ma szypułkę. A jest to bardzo ważne. Dlaczego warto wybierać pomidory z szypułkami? I czym różnią się one od tych, które są tych szypułek pozbawione?

Jak podaje portal KobieceInspiracje.pl, warto wybierać te owoce z szypułkami z kilku powodów. Po pierwsze: szypułka chroni pomidora przed przedwczesnym gniciem. Bowiem jest ona naturalną barierą ochronną. Chroni przed wniknięciem bakterii i grzybów. Pomidor, który ma szypułkę, dłużej zachowa swoją świeżość.

A to dlatego, że przez szypułkę pomidora - gdy ten jeszcze rośnie na krzewie - dostarczane są wszystkie składniki odżywcze potrzebne dla jego wzrostu. Szypułki będą przytwierdzone do pomidorów, które były niedawno zerwane. To zatem jest znakiem ich świeżości. Po trzecie: sam wygląd szypułki wskazuje na jakość pomidora. Jeżeli jest ona zielona i świeża prawdopodobnie taki jest też cały pomidor. Natomiast gdy szypułki pomidora są brązowe i suche może to oznaczać, że owoce prawdopodobnie zaczynają się psuć.