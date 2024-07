Oprysk z olejku herbacianego do ogrodu – jak zrobić?

Uprawianie własnego ogródka może być nie tylko metodą na pozyskanie zdrowych owoców i warzyw, lecz także świetnym sposobem na spędzanie czasu. Dlatego też wiele osób się na to decyduje. Jednak demotywujące mogą być choroby, jakie dopadają rośliny, czy też owady, które mogą je zniszczyć. Używanie chemicznych środków dla wielu osób nie jest pożądanym rozwiązaniem.

Naturalną alternatywą, która pomoże w ochronie roślin, będzie oprysk z olejku herbacianego. Działa on nie tylko owado-, lecz także grzybobójczo. Możesz przygotować go samodzielnie. Jak to zrobić?

Do przygotowania oprysku z olejku drzewa herbacianego potrzebne są tylko 3 składniki w następujących proporcjach: 1 litr wody, 1 łyżeczka olejku z drzewa herbacianego oraz jedna łyżeczka nietoksycznego emulgatora. Może to być na przykład mydło kastylijskie, które nie zawiera syntetycznych składników. Wlewamy wszystko do butelki z rozpylaczem. Emulgator sprawi, że powstanie emulsja – wymiesza się olejek i woda. Po zamknięciu butelki należy nią wstrząsnąć.

Co istotne, warto sprawdzić, jak na ten naturalny oprysk reagują rośliny. W tym celu można go rozpylić na jednym liściu i sprawdzić reakcję. Najlepiej zrobić to rano lub wieczorem. Bardzo ważne jest pozostanie przy powyższych proporcjach, gdyż zbyt dużo olejku może zaszkodzić bardziej niż pomóc.

Kiedy pryskać rośliny olejkiem z drzewa herbacianego?

Oprysk z olejku herbacianego nie powinien być stosowany w gorące, bardzo słoneczne dni, ponieważ wówczas wilgoć na liściach może je poparzyć. Stosuj go na przykład tuż po deszczu. Opryski warto robić co tydzień, do 10 dni.

Właściwości olejku herbacianego

Przede wszystkim olejek z drzewa herbacianego ma działanie przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne. Jego intensywny zapach z kolei odstrasza skutecznie niektóre owady, na przykład mszyce.

Jak podaje portal RegioDom.pl, prowadzone badania nad preparatami zawierającymi olejek herbaciany wskazały, że skutecznie zwalcza między innymi szarą pleśń fasoli, czekoladową plamistość bobu, askochytozą rabarbaru czy też mączniaka prawdziwego na nagietku lekarskim.

Co więcej, olejek z drzewa herbacianego odstrasza też komary i kleszcze. Rozpylenie go przy wykorzystaniu kominka do olejków może sprawić, że letnie wieczory staną się znacznie przyjemniejsze. Można nim także spryskać ubrania. Olejkiem herbacianym nie można jednak smarować skóry, ponieważ może on ją podrażniać, gdy jest stężony.