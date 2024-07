O tym, że dobry sen to podstawa naszego zdrowia i siły, nie trzeba nikogo przekonywać. To właśnie w nocy nasze ciało się regeneruje i ładuje akumulatory na następny dzień. Dlatego tak ważne jest, by nie tylko się wysypiać, ale robić to dobrze.

Reklama

Upalne noce nie sprzyjają dobremu spaniu

Lato i panujące obecnie upał sprawiają, że nie jest to takie łatwe. Mimo, że wieczorami robi się nieco chłodniej, to temperatury nadal utrzymują się w granicach 25-30 st. C. Nagrzane betonowe mury również nie sprawiają, że nasze mieszkania szybciej się schładzają.

To właśnie podczas takich upalnych i dusznych nocy nie możemy zasnąć, przewracamy się z boku na bok a rano wstajemy zmęczeni a nie wypoczęci. Co możemy zrobić, by zapewnić sobie odpowiedni komfort snu? Warto wypróbować dwa sposoby. Jeden pochodzi z Egiptu, drugi z Japonii. Na czym polega ich skuteczność?

Egipski sposób na spanie w upalne noce

To patent zaskakująco skuteczny a bardzo prosty w zastosowaniu. Polega na tym, że odczuwa się przyjemny chłód i bez problemu zasypia nawet, jeśli temperatury są bardzo wysokie. Do jego wykonania potrzebne jest zwykłe prześcieradło. Należy je zamoczyć i dokładnie wycisnąć. Najlepsze będzie takie wprost z pralki po wirowaniu. Wystarczy się nim przykryć i już będzie nam o wiele łatwiej zapaść w sen.

Japoński sposób na dobry sen w upalne dni

Innym, równie dobrym sposobem jest ten pochodzący z Dalekiego Wschodu. Wykorzystuje on to, że nagrzane powietrze nabiera lekkości i unosi się do góry. Ten fakt sprawia, że przy podłodze jest chłodniej. Dlatego też latem dobrze jest spać na materacu położonym na podłodze.