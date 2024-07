Piwonia – inaczej peonia: co to za roślina

Piwonia (Paeonia L.) to rodzaj roślin należący do rodziny piwoniowatych. Obejmuje ponad 30 gatunków. Te piękne rośliny pochodzą z obszarów o umiarkowanym klimacie w Europie i Azji. Najwięcej gatunków piwonii (inaczej peonii) występuje w Chinach. W tym kraju jest ich aż 15, z czego 10 to endemity, czyli rośliny charakterystyczne wyłącznie dla tego regionu. W Europie Wschodniej i Południowej spotkać można 7 gatunków piwonii, zaś dwa gatunki wywodzą się z zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej.

Naturalne siedlisko piwonii (peonii) to nasłonecznione, często skaliste stanowiska. Spotkamy je również na słonecznych zboczach, wśród muraw oraz w zaroślach bylin. Krzewiaste gatunki piwonii można znaleźć w jasnych lasach Himalajów, porastających skały wapienne.

Kwiaty piwonii są niezwykle okazałe, osiągając średnicę do 15 cm (w przypadku piwoniikrzewiastej), a nawet ponad 30 cm (u piwoniidrzewiastej oraz jej odmian). Zazwyczaj są pachnące i mają barwy białą, różową, purpurową, a czasami żółtą. Większość gatunków piwonii to byliny, choć niektóre są niewysokimi półkrzewami lub krzewami. Liczne gatunki, odmiany oraz mieszańce piwonii są uprawiane jako rośliny ozdobne i lecznicze.

Piwoniadrzewiasta, to gatunek piwonii szczególnie dobrze przystosowany do naszego klimatu. Wyróżnia się pędami odpornymi na mróz, które szybko się rozwijają. Ten gatunek łatwo się przyjmuje i kwitnie wcześnie, często wypuszczając pąki jeszcze podczas przymrozków, które mimo to nie przemarzają. Piwonie drzewiaste mogą osiągnąć formę nawet 2-metrowych drzewek.

Gdzie sadzić i jak pielęgnować piwonie

Stanowisko idealne dla piwonii (peonii)

Piwonie nie lubią być przesadzane. Na jednym stanowisku mogą rosnąć przez wiele lat. Warto zatem wybrać im odpowiednie miejsce w ogrodzie. Piwonie inaczej peonie najbardziej lubią stanowiska ciepłe i słoneczne, osłonięte przed wiatrem. Tolerują także stanowiska półcieniste.

Podłoże powinno być żyzne, próchniczne i dobrze przepuszczalne o odczynie pH średnio kwaśnym czyli w granicach 5,6‑6,5. Ziemia do peonii nie powinna być sucha i gliniasta.

Podlewanie piwonii

Piwonie podlewamy umiarkowanie. Rośliny te bowiem lubią, gdy podłoże jest wilgotne, nie zaś ani zbyt suche ani zbyt mokre. Warto pamiętać że piwonii nie warto zbyt często podlewać. Chyba, że jest taka konieczność w okresie suszy. Podlewając te rośliny nie powinniśmy polewać wodą ich liści, bowiem mogą one dość łatwo zachorować na chorobę grzybową - szarą pleśń.

Nawożenie piwonii

Piwonie lubią żyzne, zasobne gleby. Dlatego też lubią także nawożenie organiczne. Jak podaje prowadząca kanał na YouTube o nazwie ”Make Your Life Greener”, ten rodzaj nawożenia możemy stosować na początku wiosny. Stosujemy wówczas nawozy organiczne takie jak obornik, który jest ulubionym nawozem piwonii. Możemy zastosować także nawóz na kwitnienie bogaty w fosfor. Dodatkowo po okresie kwitnienia warto zastosować nawóz uniwersalny. Ten ostatni wzmocni liście i całą roślinę.

Zalecane jest również zastosowanie nawozu organicznego w postaci obornika późną jesienią, gdy już roślina będzie w stanie zimowego spoczynku. Możemy w tym celu zastosować obornik płynny lub granulowany. Przy czym pamiętajmy, by stosować go nie tuż przy koronie rośliny, a około 25-30 cm od jej środka. Chodzi o to, aby nie przypalić korzeni piwonii. Bowiem peonia ma wrażliwy system korzeniowy.

Planując nawożenie tych roślin, pamiętajmy, że obornik jest to najlepszy nawóz dla peonii. A za zastosowanie go w odpowiednich dawkach peonia na pewno nam się odwdzięczy pięknym wyglądem.

Jak pielęgnujemy piwonie w poszczególnych miesiącach w roku

Okres od października do lutego kolejnego roku to czas zimowego spoczynku piwonii. Z początkiem wiosny w marcu oraz kwietniu stosujemy pierwsze w roku nawożenie. Jest to dobry okres także na usunięcie martwych i uszkodzonych pędów – tę czynność najlepiej wykonać w marcu. Sprawdzamy także kondycję rośliny i kontrolujemy pod kątem chorób i szkodników. W kwietniu zaleca się także spulchnianie gleby wokół rośliny, by poprawić napowietrzenie jej korzeni. Maj to dobry czas, aby przygotować dla piwonii podpórki które będą zapobiegać pokładaniu się kwiatów.

Latem pamiętajmy o regularnym podlewaniu zwłaszcza w okresach suszy. Ponadto lipiec to dobry czas na usunięcie przekwitłych kwiatów. Dzięki temu roślina nie będzie tracić energii na produkcję nasion. Natomiast już w sierpniu możemy zastosować nawożenie nawozami jesiennymi - czyli takimi, które nie zawierają azotu. Nawożenie nawozami jesiennymi kontynuujemy we wrześniu. Także czas na sadzenie, przesadzanie oraz rozmnażanie peonii.

Począwszy od października przygotowujemy roślinę do zimy. Przycinamy jej liście i pędy na wysokość około 5 cm nad ziemią. Oraz wykonujemy ściółkowanie by chronić korzenie rośliny przed mrozem.