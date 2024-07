Wśród roślin, którymi mamy zwyczaj się otaczać, istnieją takie, które mają magiczne moce. Niektóre kwiaty jak jaśmin, czy skrzydłokwiat przynoszą szczęście w miłości, inne jak grubosz sprawiają, że w naszym życiu nie brakuje powodzenia w kwestiach zawodowych.

Okazuje się, że jedno z najpopularniejszych ziół używanych w kuchni również ma magiczne właściwości. Pochodzi z Włoch i nie tylko świetnie smakuje, ale przyciąga też pieniądze. O czym dokładnie mowa?

To zioło przyciąga bogactwo

Chodzi o bazylię. Jej nazwa wywodzi się od greckiego basileus, czyli król. W tamtych czasach wykorzystywana była jako jeden ze składników perfum królewskich. Traktowano ją również jako talizman odstraszający potwory i złe moce. Libijczycy spożywali ją dla ochrony przed wężami i skorpionami. Bazylia była ziołem, które miało chronić przed urokami i przyciągać miłość. By zadziałała trzeba było dodać do kąpieli garść suszonej bazylii zagotowanej w garnku z wodą i 2 łyżkami miodu. Wróżki radziły, by zrobić to podczas nowiu Księżyca.

W lipcu warto postawić ją na balkonie

Poza miłością bazylia przyciągała także bogactwo i pieniądze. Wierzono, że podobnie jak łuska karpia, listek bazylii noszony w portfelu lub kieszeni pomoże w finansowych negocjacjach i intratnych interesach. Dlatego też w lipcu warto ustawić ją na balkonie albo parapecie. Nie tylko pięknie urośnie, bo korzystać będzie z promieni słońca, które bardzo lubi, ale też przyciągnie szczęście i obfitość a właściciel mieszkania, w którym stoi może spodziewać się dodatkowych pieniędzy w swoim portfelu.