Jakie właściwości zdrowotne ma imbir?

Imbir od wieków uznawany jest za jeden z najskuteczniejszych naturalnych środków wspomagających zdrowie i witalność. Zawarte w nim substancje aktywne, takie jak gingerol i shogaol, odpowiadają za jego ostry smak, ale także za szereg prozdrowotnych właściwości.

Przede wszystkim imbir działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, co czyni go skutecznym wsparciem w walce z infekcjami, przeziębieniem i bólem gardła. Działa rozgrzewająco, dlatego szczególnie warto po niego sięgać w chłodniejsze dni. Ponadto poprawia krążenie krwi i wspomaga detoksykację organizmu, przyczyniając się do usuwania toksyn i nadmiaru wody.

Jednak jednym z najczęściej wymienianych efektów regularnego spożywania imbiru jest jego wpływ na metabolizm. Zwiększa on termogenezę, czyli proces wytwarzania ciepła w organizmie, co prowadzi do intensywniejszego spalania kalorii. Imbir wspomaga też trawienie i reguluje pracę jelit, dzięki czemu organizm szybciej pozbywa się resztek pokarmowych i nie dochodzi do uczucia wzdęcia.

Dlaczego warto pić wodę z imbirem na czczo?

Picie wody z imbirem zaraz po przebudzeniu ma wiele zalet. Przede wszystkim pobudza organizm do działania po nocnym odpoczynku. Wypicie ciepłej wody z dodatkiem świeżego imbiru na czczo wspiera układ trawienny, przyspiesza metabolizm i pomaga spalić więcej kalorii w ciągu dnia.

Ponadto napój ten oczyszcza organizm z toksyn, wspomaga pracę wątroby i nerek, a także pomaga regulować poziom cukru we krwi. Dzięki temu zapobiega napadom głodu i chęci na słodkie przekąski, co ma kluczowe znaczenie dla osób walczących z nadwagą.

Imbir w połączeniu z wodą pobudza również krążenie, wspiera układ odpornościowy i poprawia samopoczucie. Działa oczyszczają co na jelita i przygotowuje organizm na przyjęcie posiłku. Regularne spożywanie tego napoju sprawia, że brzuch staje się bardziej płaski, a wzdęcia znikają już po kilku dniach.

Jak zrobić wodę z imbirem?

Przygotowanie wody imbirowej jest wyjątkowo proste i nie wymaga specjalnych składników. Wystarczy świeży korzeń imbiru, woda i odrobina cierpliwości.

Składniki:

kawałek świeżego imbiru (ok. 2–3 cm),

250–300 ml wody (najlepiej przegotowanej lub filtrowanej),

opcjonalnie: plasterek cytryny lub łyżeczka miodu.

Przygotowanie:

Obierz imbir i zetrzyj go na drobnej tarce lub pokrój w cienkie plastry. Zalej imbirem ciepłą (nie wrzącą) wodą i pozostaw na 10–15 minut do zaparzenia. Po ostudzeniu możesz dodać miód lub sok z cytryny – dla smaku i dodatkowych właściwości zdrowotnych.

Taki napój najlepiej przygotować tuż przed spożyciem, by zachować maksymalną ilość cennych składników. Wodę imbirową można też pić na zimno, jednak w wersji ciepłej ma silniejsze działanie rozgrzewające i przyspieszające metabolizm.

Jak pić wodę imbirową?

Aby osiągnąć najlepsze efekty, wodę z imbirem warto pić codziennie rano na czczo – około 15–20 minut przed śniadaniem. To pozwala aktywować procesy trawienne i przygotować żołądek na przyjęcie pokarmu.

W ciągu dnia można również sięgać po kolejne porcje napoju – najlepiej między posiłkami. Woda z imbirem świetnie gasi pragnienie, wspomaga trawienie i przeciwdziała uczuciu ciężkości po jedzeniu. Regularne jej picie wpływa korzystnie na wygląd skóry, wzmacnia włosy i poprawia koncentrację.

Dla osób odchudzających się zaleca się picie wody imbirowej 2–3 razy dziennie – rano, przed obiadem i po kolacji. Dzięki temu organizm przez cały dzień utrzymuje wysoki poziom metabolizmu, a spalanie tłuszczu staje się bardziej efektywne.

Kto nie powinien pić wody z imbirem?

Choć imbir ma wiele korzyści zdrowotnych, nie każdy może go stosować bez ograniczeń. Osoby cierpiące na choroby układu pokarmowego, takie jak wrzody żołądka, refluks czy nadkwaśność, powinny zachować ostrożność, ponieważ imbir może nasilać wydzielanie soku żołądkowego.

Nie zaleca się także nadmiernego spożywania napoju z imbirem osobom przyjmującym leki przeciwzakrzepowe, ponieważ imbir może rozrzedzać krew. Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed regularnym spożywaniem tego napoju.

Ważne też, by nie przesadzać z ilością imbiru – zbyt duża dawka (powyżej 4 g dziennie) może powodować podrażnienie żołądka, zgagę lub uczucie pieczenia.