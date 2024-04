Jeśli skrzydłokwiat jest zdrowy i wciąż się rozwija i rośnie, ale nie kwitnie, może mieć to kilka przyczyn.

Dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie?

Jednym z powodów, dla których skrzydłokwiat nie kwitnie może być niewystarczająca ilość światła. Choć jest on rośliną cieniolubną, potrzebuje jednak do kwitnienia pewnej ilości słońca. Jeśli jej nie otrzymuje – jej wzrost może spowolnić, a kwitnienie stać się wręcz niemożliwe. Ustaw roślinę w dobrze oświetlonym miejscu, które nie będzie jednak narażone na bezpośrednie światło słoneczne.

Innym powodem, dla którego roślina nie kwitnie może być nieumiejętne podlewanie. Skrzydłokwiat lubi w tym względzie umiar. Źle znosi stan, gdy woda zalega w doniczce (wówczas korzenie narażone są na gnicie), przesuszenie może z kolei skutkować brakiem kwitnienia. Zadbaj o to, by regularnie podlewać roślinę i nie dopuszczać do skrajności.

Również przez brak składników odżywczych roślina może mieć problem z kwitnieniem. Warto zastosować odpowiedni nawóz dla roślin domowych. Należy używać go raz na miesiąc w okresie wzrostu rośliny.

Skrzydłokwiat ma dużo liści, ale nie kwitnie. Dlaczego?

Skrzydłokwiat może też nie kwitnąć z powodu zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury. Rośliny te preferują temperatury między 18 a 24 stopni Celsjusza.

Wpływ na kwitnienie może mieć także… stres rośliny. Na jego poziom wpływają takie czynniki jak przesadzanie rośliny i jej przestawianie, a także zmiany temperatury. Stres znacząco wpływa na kwitnienie. Z tego względu warto – po dokonaniu zmiany np. w przestawieniu rośliny – dać jej czas na adaptację.

Nie bez znaczenia jest także wiek rośliny. Młode skrzydłokwiaty mogą jeszcze nie kwitnąć. Także starsze rośliny mogą kwitnąć mniej obficie. Pomocne może być w tym przypadku przycięcie starych liści lub przesadzenie rośliny do większej doniczki, co może pomóc stymulować kwitnienie.

Co zrobić żeby skrzydłokwiat zakwitł?

Jeśli skrzydłokwiat nie kwitnie warto przede wszystkim dostosować powyższe czynniki do jego potrzeb, dzięki czemu zapewnimy mu optymalne warunki do wzrostu i kwitnienia. Warto zadbać głównie o jego odpowiednie nasłonecznienie, odżywienie i podlewanie miękką, przefiltrowaną lub przegotowaną, odstaną wodą o temperaturze pokojowej. W przypadku braku kwitnienia możemy również – zamiast nawozu do roślin o zielonych liściach –zastosować nawóz do roślin kwitnących.