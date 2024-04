Opuchlizna wokół oczu, czyli tzw.worki to zmora niejednej osoby. Często pojawiają się, gdy za dużo pracujemy, siedzimy przed komputerem do późnych godzin, by nadrobić zawodowe obowiązki.

Domowe sposoby na worki pod oczami

To także efekt nieprzespanych nocy albo przewlekłego zmęczenia. Do najczęściej stosowanych domowych sposobów na worki pod oczami należą okłady z herbaty, rumianku, czy też plasterków ogórka albo kostek lodu.

Wiele osób korzysta też z żelowych masek, które można kupić w drogeriach albo płatków nasączanych chociażby witaminą C. Na opuchnięte powieki dobrze działa także schłodzony krem. Wystarczy na noc włożyć go do lodówki i rano posmarować nim okolice oczu.

Jakie warzywo poradzi sobie z opuchlizną wokół oczu?

Tymczasem istnieje jeszcze jeden prosty sposób na worki pod oczami. Okazuje się, że poradzi sobie z nimi…ziemniak. To warzywo, które często gotujemy na obiad zawiera m.in. witaminę C i beta-karoten. Te dwie substancje skutecznie walczą z oznakami starzenia i zmęczenia. Jak wykorzystać ziemniaka do tego, by zniknęła opuchlizna wokół oczu?

Wystarczy, że surowe warzywo włożysz do zamrażalnika na kwadrans. Potem wystarczy je obrać, opłukać i odkroić z niego dwa plastry. Tak przygotowane położyć pod oczy. Dzięki temu opuchlizna zniknie.