Dlaczego psy jedzą trawę? To pytanie często pada z ust nie tylko opiekunów czworonogów, ale także weterynarzy. Niestety przyczyny takiego zachowania nie są do końca znane, zwłaszcza że psy są z natury mięsożerne. Istnieje jednak kilka teorii, które starają się odpowiedzieć na to pytanie.