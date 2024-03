Żonkile to piękne i wdzięczne rośliny, które można łatwo uprawiać w domu. Dodają one uroku we wnętrzu. Ich delikatne kwiaty w kształcie dzwonków są symbolem wiosny i radości. W tym poradniku omówimy, jak uprawiać żonkile w domowych warunkach, aby cieszyć się nimi przez długi czas.