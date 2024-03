Okazuje się, że nie każdy zna trik z posypywaniem materaca sodą oczyszczoną. Ten skuteczny sposób sprawdzi się, kiedy będzie zależało nam na jego dokładnym oczyszczeniu. Chodzi o to, aby w szybki sposób usunąć z niego wszystkie drobnoustroje. Soda oczyszczona posypana na materac skutecznie pomoże pozbyć się bakterii, wirusów oraz wszystkich innych niewidocznych żyjątek.

Czyszczenie materaca sodą oczyszczoną - sprawdź, jak wykonać ten trik krok po kroku

Za pomocą sody można szybko pozbyć się wszelakich drobnoustrojów, a przy tym nie zniszczyć materaca. Wystarczy zdjąć całą pościel z łóżka i wysypać na nasz materac sodę oczyszczoną. Proszek zostawiamy na kilka godzin, a następnie odkurzamy.

To znacznie szybszy sposób niż pranie chemiczne. Wystarczy zaopatrzyć się w opakowanie sody, która w sklepach kosztuje grosze. Po kilku godzinach nasz materac będzie wyglądać jak nowy.

Jak często należy zmieniać pościel? Podpowiadamy

Okazuje się, że większość ludzi robi to zdecydowanie za rzadko. Wielu naukowców twierdzi, że należy to robić raz w tygodniu. Kiedy na dworze jest ciepło, mówią, że warto robić to nawet dwa razy w tygodniu. Z badań naukowych można wyczytać, że każdej nocy na pościeli zostawiamy nawet pół litra potu. Do tego dochodzi złuszczony naskórek oraz włosy.

Jak często wymieniać materac?

Przeciętnie materac może wytrzymać od 7 do 10 lat. Jednak wiele zależy od jego rodzaju czy jakości, a także indywidualnych preferencji użytkownika. Materace piankowe i lateksowe mają tendencję do dłuższej trwałości niż materace sprężynowe. Jednak wszystkie ulegają naturalnemu zużyciu w miarę upływu czasu. Częściej używany materac szybciej się zużywa. Dlatego materace w sypialniach głównych mogą wymagać częstszej wymiany niż te w pokojach gościnnych.

Zmiany w naszych ciałach, takie jak przyrost lub utrata wagi, a także zmiany w preferencjach snu, mogą wymagać dostosowania materaca. Jeśli zauważasz, że materac nie zapewnia już odpowiedniego wsparcia lub wygody, może to być znak, że czas na wymianę