Czosnek i jego wszechstronne wykorzystanie

Czosnek idealnie sprawdza się jako aromatyczny dodatek do wielu dań takich jak mięsa, sosy, zupy czy sałatki. Wyjątkowo wzbogaca smak każdej potrawy. Jego właściwości są od wieków cenione w kuchni. Podobnie też od stuleci wykorzystywane są walory zdrowotne czosnku. Nie bez przyczyny bywa nazywany naturalnym antybiotykiem. Wzmacnia odporność i pomaga w walce z wieloma infekcjami i zakażeniami. Warto wspomnieć jeszcze o tym, że obecność czosnku korzystnie wpływa na wiele innych roślin w ogrodzie. Jego zapach skutecznie odstrasza m.in. nornice, mszyce i wielkopąkowca porzeczkowego.

Wiosenne sadzenie czosnku: Kiedy jest najlepszy termin?

Reklama

Uprawa czosnku nie jest wymagająca. Wystarczy trzymać się kilku zasad, aby móc cieszyć się nietuzinkowym smakiem i wieloma właściwościami tego warzywa.

Reklama

Reklama

Najczęściej uprawiany bywa czosnek pospolity, zwany również czosnkiem zwyczajnym. Jest on byliną należącą do rodziny amarylkowatych i pochodzi z Azji, ale obecnie powszechnie rośnie w całej Europie. W naszym klimacie uprawia się go jako roślinę jednoroczną lub dwuletnią. Jest jednocześnie przyprawą, warzywem i rośliną leczniczą.

Czosnek można sadzić wiosną lub jesienią. Wiosenne sadzenie czosnku najlepiej wykonać w marcu lub na początku kwietnia. Dokładny termin należy uzależnić od aktualnej pogody. W przypadku wyjątkowo chłodnego końca zimy, do sadzenia lepiej przystąpić dopiero wraz z cieplejszymi wiosennymi dniami.

Jak sadzić czosnek wiosenny?

Czosnek najlepiej sadzić w przepuszczalnej, żyznej i próchniczej glebie o odpowiednim poziomie wilgotności. Najlepiej robić to w miejscach, gdzie w poprzednim roku rosły ogórki, pomidory, groch, fasola, cukinia, kalafior lub sałata. Unikać z kolei należy stanowisk po ziemniakach, burakach i cebuli. Czosnek ponadto lubi sąsiedztwo pietruszki, marchewki i truskawek. Ziemię, w której ma zostać posadzony czosnek, należy przedtem dobrze spulchnić.

Główki czosnku przeznaczone do sadzenia powinny być duże, twarde, zdrowe i pozbawione wszelkich śladów działalności szkodników, gnicia czy uszkodzeń mechanicznych. Główki należy podzielić na poszczególne ząbki dopiero przed samym sadzeniem. Pojedyncze ząbki – najlepiej odpowiednio duże i całkowicie pokryte łuską – trzeba natomiast umieszczać w ziemi w odstępach od siebie wynoszących ok. 8-10 cm, wciskając je pionowo – spiczastym końcem do góry – na głębokość 3-5 cm. Następnie warto dobrze ugnieść ziemię dookoła.

Czosnek w okresie intensywnego wzrostu, a więc w maju i czerwcu, wymaga regularnego podlewania. W tym czasie warto też zadbać o ściółkowanie za pomocą słomy lub kory. Zabieg ten zapewni odpowiedni poziom wilgotności podłoża.

Kiedy zbierać czosnek wiosenny?

Czosnek zasadzony wiosną, czyli tzw. czosnek jary, jest gotowy do zbiorów najczęściej w sierpniu lub we wrześniu. Warto wiedzieć, że odmiany jare nie wytwarzają pędów kwiatostanowych. O gotowości do zbioru świadczy zasychanie i załamywanie się liści wyrosłych z tego warzywa. Jeżeli stało się tak z przynajmniej połową, oznacza to, że czosnek jest gotowy do wykopania z ziemi.

Czosnek wiosenny po wykopaniu należy pozbawić korzeni i liści. Same główki trzeba dobrze wysuszyć w przewiewnym pomieszczeniu. Następnie czosnek powinno się przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.