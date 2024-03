W zakresie zbierania wody niezwykle popularny okazał się rządowy program Moja Woda (tzw. Beczka plus), gdzie można było uzyskać do 6 tysięcy złotych na magazynowanie i zbieranie deszczówki. Niestety choć program miał trwać do końca czerwca 2024 r. to nabór wniosków chętnych do udziału w III edycji programu zakończył się 29 lutego 2024 r.

Reklama

Nie oznacza to jednak, że na opisane cele nie można już nigdzie uzyskać wsparcia. Wiele gmin wspiera swoich mieszkańców dotacjami np. na zakup zbiornika na wody opadowe i roztopowe. Wszystko to ma na celu ograniczenie zużycia wody w gospodarstwie lub domu. Dlatego alternatywą dla opisanego rządowego programu są jeszcze działające programy samorządowe. Przykładowo w ramach programu Moja deszczówka w gminie Zabierzów, dopiero zaczynają przyjmowanie wniosków. Warto się jednak pospieszyć. W Warszawie wnioski o dotacje dla mieszkańców na budowę urządzeń do zatrzymania wód opadowych i roztopowych przyjmowane są tylko do końca marca. W Łodzi wnioski o dotacje na deszczówkę można składać jeszcze tylko do 25 marca 2024 r.

Oczywiście nie możemy gwarantować, że Państwa gmina jeszcze udziela dotacji na deszczówkę. Cześć samorządów zakończyła przyjmowanie wniosków na 2024 r. już w lutym. Tym niemniej zainteresowanym radzimy sprawdzenie na stronie internetowej swojego samorządu, czy jest możliwe uzyskanie takiego wsparcia i na jakich warunkach. W szczególności dotyczy to tych z nas, którzy już dokonali takich wydatków i zachowali paragony lub faktury. Wiedząc o potencjalnych dofinansowaniach można się także lepiej przygotować i zainwestować w przydomowe zbieranie wody w 2025 r. i wtedy skorzystać z wsparcia

Reklama