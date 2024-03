Trawa pampasowa we wnętrzach

Trawa pampasowa robi wrażenie i może zdobić każde wnętrze. Wszystko zależy od tego jak zostanie zaaranżowana.

Trawa pampasowa suszona lub sztuczna

Najczęściej wykorzystywana jest trawa pampasowa suszona. Sztuczne trawy pampasowe można dostać w różnych kolorach – czarna, różowa, biała. Jeśli zależy ci na konkretnym kolorze, poszukaj go w sprzedaży albo pobaw się w artystę. Pamiętajmy, że w dzisiejszych czasach można znaleźć naprawdę dobrej jakości sztuczne kwiaty, które posłużą nam lata. Czasami ciężko jest odróżnić kompozycje kwiatowe stworzone ze sztucznych i z żywych kwiatów.

Minusem prawdziwej suszonej trawy jest delikatne sypanie się i gubienie nasion. Aby temu zapobiec, niektórzy radzą, aby spryskać ją wcześniej lakierem do włosów.

Plusem suszonej trawy pampasowej jest jej naturalność, a otaczanie się naturalnymi elementami wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie.

Trawa pampasowa do wazonu

Trawa pampasowa zjawiskowo wygląda w wazonie. Szczególnie dobrze prezentuje się w dużych okrągłych wazonach. Jednak dobrze współgra z niemal każdym wazonem – przezroczystym, ceramicznym, gładkim, strukrutalnym, owalnym przy prostokątnym. Spotykane są także aranżacje z trawą pampasową w małych i mini wazonikach.

Można ścinać co roku własne kwiatostany z ogródka albo kupić w kwiaciarniach, na targach czy nawet w internecie. Do wyboru jest prawdziwa i sztuczna. Trawa pampasowa może być o długich pędach, wówczas tworzy się wysoka, okazała dekoracja. Zawsze istnieje możliwość skrócenia kwiatostanów do pożądanej długości. Dzięki temu ozdobe kompozycje z trawą pampasową mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane. Mniejsze kępki wycięte z dużych kwiatostanów stanowią minibukieciki.

Trawę pampasową można połączyć z innymi rodzajami traw, gałęziami albo zupełnie innymi roślinami. Wszystko zależy od wyobraźni i stylu wnętrza.

Co pasuje do trawy pampasowej?

Zwykle trawa pampasowa łączona jest w kompozycjach z suszkami czyli wszelkiego rodzaju suszonymi kwiatami, częściami roślin. Spójnie wygląda z suszonym lagurusem, zatrwianem, gliksją, bawełną, lnem, celozją, liściem palmowymi z gipsówką.

Zdrewniałe elementy też dobrze wyglądają z trawą, np. gałązki, suszona makówka, lunaria, kwiat lotosu. Często łączy się ją z zasuszonymi kwiatostanami hortensji – czy to bukietowej czy ogrodowej, karczocha.

Często spotykanym połączeniem jest trawa pampasowa i liście eukaliptusa.

Jeśli zależy nam na dodaniu elegancji do wystroju przy użyciu trawy pampasowej, warto postawić na róże i eustomę. Pięknie współgra z trawą odcień bladego różu, biały śmietankowy, róż vintage, brzoskwiniowy i łososiowy.

Szczególnie pasującą odmianą róży jest wielkokwiatowa Lovely Rokoko, Oh Happy Day, Madame Anisette, Gloria Dei czy róża Jan Paweł II. Dobrym pomysłem jest także róża Astrid Lindgren.

Można również dodać liście eukaliptusa i wszelkiego rodzaju długie liście w odcieniach lekkiej mięty. Ciekawie komponują się także z roślinami o długich, wysokich kwiatostanach, np. ostróżka, liatra, przytacznik, naparstnica czy łubin.

Tworząc sielskie, wiejskie dekoracje, warto pomyśleć o kolorowym mixie - zestawieniu trawy pampasowej z jeżówkami, żywymi kolorami dalii, kłosami zbóż i wrotyczem.

Wyjątkowo zachwycające połączenie to trawa pampasowa z amarantusem. Jego długie opadające bordowe kwiatostany sprawiają, że całość staje się elegancka, wytworna, dworska.

Trawa pampasowa jako tło sesji fotograficznej

Często trawa pampasowa wykorzystywana jest jako element wystroju studyjnego. Korzystają z niej także fotografowie. Jeśli zależy im na naturalnych dekoracjach, delikatnym, zwiewnym, niezobowiązującym klimacie to trawa może być idealnym rozwiązaniem (nie tylko pampasowa). Do zdjęć wykorzystuje się wszelkiego rodzaju trawy – pampasowe, miskanty, trzcinniki, rozplenice.

Trawa pampasowa stosowana jest również do sesji produktowych.

Trawa pampasowa - dekoracja ślubna

Narzeczeni bardzo często decydują się na dekoracje ślubne z użyciem trawy pampasowej i to nie tylko przy weselach w stylu boho.

Trawy pampasowe towarzyszą nowożeńcom wszędzie - w plenerze, oranżeriach, salach weselnych, w pałacach i w stodołach.

Zawdzięczają to swoim efektownym kwiatostanom, które nawet w pojedynkę w wazonie wyglądają zjawiskowo.

Dodając do tego umiejętności florysty i szeroki wachlarz możliwości połączeń ich z innymi roślinami, można stworzyć bajeczną oprawę uroczystości.

Trawa pampasowa sadzonki

Jeśli marzysz o własnej trawie pampasowej, warto zaopatrzyć się w sadzonki. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość, ponieważ pierwsze lata roślina potrzebuje na przystosowanie się do nowego miejsca i rozrost. Czasami zakwitnie już pierwszego roku po posadzeniu, ale kwiatostan nie będzie zachwycająco duży i najpewniej tylko jeden.

Po dwóch latach od posadzenia sadzonek trawy można już wyglądać pierwszych pięknych kwiatostanów. Z roku na rok przybywa ich coraz więcej i sama roślina osiąga coraz większe rozmiary. Aby tak się stało, warto posadzić ją w miejscu osłoniętym od wiatrów i zabezpieczać trawę przed mrozem. Zimowanie trawy pampasowej to jej duża słabość. Potrafi przymarzać. Jeśli jednak przystosuje się do swojego miejsca w ogrodzie, zachwyca wszystkich odwiedzających.