Wcięcie na spodzie kubka i teorie na jego temat

Do czego służy wcięcie na spodzie kubka? Powstało na ten temat kilka teorii. Według opinii niektórych osób ma ono sprawiać, że kubek jest stabilniejszy i lepiej trzyma się podłoża. Zgodnie z inną teorią dzięki wcięciu napój znajdujący się w naczyniu dłużej utrzymuje ciepło. Niektórzy z kolei sugerują, że tego rodzaju urozmaicenie to jedynie element designu lub nikomu niepotrzebny wymysł twórców. A może powstaje ono w konsekwencji pewnych działań w trakcie procesu produkcji? Lub jest wynikiem oszczędności twórców?

Okazuje się, że prawdziwe przeznaczenie wcięcia na dnie kubka jest zupełnie inne. Niektórych z nas może zaskoczyć. Wszystkim z pewnością zaś znacznie ułatwia życie. Nie ma nic wspólnego z wyglądem, a producenci umieścili je w konkretnym celu.

Do czego służy wcięcie na spodzie kubka?

Aby zrozumieć, do czego służy wcięcie na spodzie kubka, należy przypomnieć sobie, w jakiej pozycji umieszczamy to naczynie w zmywarce i co często dzieje się, kiedy je stamtąd wyjmujemy. Kubek, podobnie zresztą jak pozostałe naczynia, umieszczamy odwrócony do góry dnem. Kiedy zaś go wyjmujemy, możemy zauważyć wodę zgromadzoną na jego – znajdującym się "do góry nogami" – spodzie. W chwili nieuwagi możemy nią łatwo się oblać lub też zachlapać podłogę w kuchni. Konieczność przebrania się lub wycierania podłogi może skutecznie popsuć nam humor podczas wykonywania codziennej czynności, jaką jest wyjmowanie naczyń ze zmywarki.

Przeciwdziałaniu takim właśnie drobnym wypadkom służy wcięcie na spodzie kubka, które odprowadza nadmiar wody zgromadzonej po jego umyciu. W przypadku kubków, które zostały wyposażone we wcięcie, nie musimy obawiać się gromadzenia wody. Wspomniane wcięcie skutecznie bowiem odprowadza ją z odwróconego spodu.

Wcięcie na spodzie kubka przydatne nie tylko w zmywarce

Wcięcie na spodzie kubka jest jednak przydatne nie tylko w sytuacji korzystania ze zmywarki. Po umyciu ręcznym też często na kubku odwróconym do góry dnem gromadzi się woda. Zapobiega temu – również w tym przypadku – wcięcie.

W sklepach cały czas możemy jeszcze spotkać wiele kubków, które nie mają wcięcia na spodzie. Jeśli chcemy ułatwić sobie życie i codzienne czynności, w trakcie zakupów wybierajmy naczynia z wcięciami. Dzięki temu późniejsze wyjmowanie ich ze zmywarki, a nawet mycie ręczne, będzie zdecydowanie mniej problematyczne.