Ruchome schody – wynalazek z XIX wieku

Ruchome schody to wynalazek z końca XIX wieku. Opatentował je w 1892 roku Jesse Reno. W 1896 roku zbudował pierwsze z nich w Nowym Jorku.

Obecnie znaleźć je można niemal w każdym większym mieście. Ruchome schody znajdują się w centrach handlowych, na dworcach i lotniskach oraz na stacjach metra. Ułatwiają przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi poziomami budynków. Chętnie korzystamy z nich będąc w podróży i przemieszczając się z ciężkimi walizkami. Przejażdżka nimi wywołuje również uśmiech na twarzach dzieci. Stanowią dla nich niewątpliwie dodatkową atrakcję podczas pobytu na dworcu czy w centrum handlowym.

Do czego służą szczotki w ruchomych schodach? Zapewnienie bezpieczeństwa

Po obu stronach wewnętrznej części ruchomych schodów – przy stopniach – znajduje się pewien ich charakterystyczny element. Umieszczone są tam szczotki, które mają konkretne – bardzo ważne – zadanie. Mogłoby się wydawać, że stanowią jedynie rodzaj ozdoby i poza tym nie mają żadnej szczególnej funkcji. Przyglądając się ich wyglądowi oraz miejscu, w którym zostały umieszczone, można jeszcze ewentualnie sądzić, że służą do czyszczenia butów korzystających z nich pasażerów. Obie teorie nie są jednak prawdziwe.

Ruchome schody wyposażone zostały w liczne systemy bezpieczeństwa, aby podróżowanie nimi nie zagrażało naszemu życiu. Jednym z nich są właśnie szczotki przy ruchomych schodach. Znajdują się one pomiędzy mechanizmem schodów a ich balustradą. Zasłaniają znajdującą się tam niewielką szczelinę, w którą z łatwością mogłyby dostać się elementy naszej garderoby takie jak sznurówki butów czy fragmenty materiałów z naszych ubrań.

Takie umiejscowienie szczotek przy ruchomych schodach nie jest przypadkowe. Znajdując się w tym konkretnym miejscu zmniejszają ryzyko zakleszczenia się ubrań lub butów podróżujących nimi osób, a tym samym zapobiegają wypadkom. Minimalizują prawdopodobieństwo upadku i jego ewentualnych negatywnych konsekwencji w postaci drobnych obrażeń lub nawet poważnego uszczerbku na zdrowiu, a w ekstremalnych przypadkach utraty życia.

Szczotki w ruchomych schodach: ochrona

Szczotki przy ruchomych schodach pełnią jeszcze jedną funkcję, która ściśle związana jest z pierwszą. Mają sprawiać, że nie staniemy zbyt blisko boków schodów i ich balustrady. Kiedy bowiem poczujemy na nodze ruch szczotek, prawdopodobnie instynktownie się od nich odsuniemy. Dzięki temu będziemy mogli bezpiecznie podróżować dalej – nasze ubrania nie zakleszczą się przy schodach, a nam nie będzie groził upadek i będące jego konsekwencją obrażenia.

Warto jeszcze dodać, że szczotki przy ruchomych schodach, dzięki temu, że zapobiegają zakleszczeniu się fragmentów naszych ubrań w mechanizmie to również zmniejszają tym samym częstotliwość występowania awarii samych schodów. W przypadku bowiem, kiedy do ich mechanizmu dostanie się jakiś fragment materiału lub inny przedmiot, zostają one zablokowane do czasu usunięcia usterki.