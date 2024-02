Mycie twarzy skórką z banana może być interesującym eksperymentem pielęgnacyjnym, o czym przekonała się jedna z użytkowniczek TikToka. Banany zawierają bowiem mnóstwo składników odżywczych. Są bogate m.in. w witaminy, które korzystnie wpływają na skórę i pomagają jej się zregenerować.

Bananowe właściwości

Banan ma kilka właściwości kosmetycznych. Przede wszystkim zawiera duże ilości potasu, który pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry, oraz cynku o właściwościach antybakteryjnych. Oprócz tego ten żółty owoc jest źródłem witamin poprawiających kondycję skóry (witamina A i E) i nadających jej zdrowy wygląd.

Z kolei zawarta w nim witamina C działa jako przeciwutleniacz, który pomaga w zwalczaniu wolnych rodników przyczyniających się do powstawania procesu starzenia. Banany zawierają także substancje łagodzące, które mogą pomóc w redukcji podrażnień skóry. Może to być szczególnie korzystne dla osób z wrażliwą skórą.

Internetowy trend ze skórką z banana. Jak zrobić to w domu?

Jeśli chcesz umyć twarz wewnętrzną skórką z banana, wcześniej przeprowadź testu na niewielkiej części skóry, aby upewnić się, że zawarte w bananie składniki nie wywołają reakcji alergicznych lub podrażnień. Następnie skórkę z banana użyj do delikatnego masażu twarzy, aby pobudzić krążenie krwi i lepiej nawilżyć cerę. Cienką warstwę banana, która pozostała na twarzy, możesz zostawić na około 30 minut. Następnie zmyj wszystko z buzi.

Skórka z banana na twarz. Czy to działa?

Po takim domowym zabiegu kosmetycznym twarz może wyglądać promiennie i wydaje się lepiej odżywiona – niczym po użyciu kremu. Jeżeli masz cerę skłonną do podrażnień i przesuszeń, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypróbować ten kosmetyczny trend. Banan jest bogaty w witaminy, składniki mineralne i przeciwutleniacze, dlatego może pomóc ci w walce z trądzikiem oraz innymi niedoskonałościami. Taka maseczka jest też w 100 proc. ekologiczna.

Zamiast wyrzucać skórkę, następnym razem zafunduj sobie darmową sesję kosmetyczną w domowym SPA i sprawdź patent z sieci na własnej skórze. Pamiętaj jednak, że nie ma żadnych naukowych dowodów na to, że sposób na użycie skórki bananowej, jaki zaprezentowała znana TikTokerka, faktycznie działa.