Patrycja Markowska od lat prezentuje na scenie smukłą sylwetkę. Gwiazda mimo dojrzałego wieku zachowuje piękny i promienny wygląd. Okazuje się, że najlepszym sposobem na jest regularna aktywność fizyczna, zwłaszcza bieganie. Dodatkowo 44-latka w odpowiednio pielęgnuje cerę.

Reklama

Patrycja Markowska zdradziła, jak dba o wygląd

Patrycja Markowska jakiś czas temu została zapytana przez dziennikarzy agencji informacyjnej Newseria Lifestyle o to, co dokładnie robi, by zachować młodość. Okazuje się, że to właśnie bieganie jej w tym pomaga.

Reklama

"To mi dobrze robi na psychikę, kiedy sobie pobiegam, prostują mi się myśli" - mówiła Markowska w wywiadzie.

W dalszej części rozmowy wokalistka przyznała, że według niej najlepszym kosmetykiem dla skóry jest pogoda ducha oraz samoakceptacja. To właśnie odpowiednie nastawienie sprawdzi się, kiedy będzie zależało nam na tym, aby zachować młodość.

"Powinnyśmy przede wszystkim fajnie myśleć o sobie, o ludziach wokół, wtedy będziemy dobrze wyglądać" - wyjawiła Patrycja.

Patrycja Markowska chodzi do salonów urody

Gwiazda prócz dobrego nastawienia do życia stara się regularnie korzystać dobrze dobranych kosmetyków oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Okazuje się, że do swojej rutyny pielęgnacyjnej wprowadziła serię masaży, maseczek oraz mezoterapię.

"Ja nie lubię za bardzo ingerować, boję się poważnych interwencji, naturalne piękno jest najważniejsze" - mówiła gwiazda w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Lifestyle.

Z kolei według dziennikarzy portalu polki.pl wokalistka na co dzień stawia na naturalny look. Wszystko po to, żeby jak najmniej obciążać skórę.

"Na co dzień staram się nie obciążać w ogóle buzi. Uwielbiam kremy BB, odrobinę samoopalacza, zaznaczoną brew, lekko podkreśloną rzęsę i tyle" - wyznała w wywiadzie artystka.