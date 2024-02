Odciski – niewielkie zmiany powodujące duży dyskomfort

Odciski bywają nazywane inaczej nagniotkami. Są to niewielkie obszary zgrubiałej skóry. Pojawiają się najczęściej na podeszwach stóp, piętach, opuszkach palców i między palcami. Najczęstszym ich powodem jest długotrwały ucisk lub tarcie na skórę.

Bezpośrednią przyczyną odcisków staje się zazwyczaj niewygodne, źle dobrane –za ciasne lub za luźne – obuwie. Niejednokrotnie winne okazuje się też noszenie butów na wysokim obcasie. Innym powodem mogą być też problemy związane ze skórą na stopach – jej nadmierne pocenie się lub wysuszenie. Ponadto wszelkie deformacje i nieprawidłowości w budowie stóp również mają wpływ na powstawanie odcisków. Do tego typu schorzeń zalicza się m.in. płaskostopie, stopę szpotawą, stopę płasko-koślawą i paluch koślawy. Ryzyko odcisków zwiększa ponadto nieprawidłowy chód, długie przebywanie w pozycji stojącej, otyłość i uprawianie niektórych dyscyplin sportu.

Nie tylko profesjonalne, ale również domowe sposoby na odciski. Jak dbać o stopy?

Odciski na stopach próbujemy zwalczyć różnymi metodami. Czasami w tym celu udajemy się do specjalisty – podologa, który za pomocą profesjonalnych technik pomaga pozbyć się tych uciążliwych zmian na stopach. Innym razem kupujemy w aptece środki w postaci maści i plastrów, których zadaniem jest zmniejszenie lub zupełne zlikwidowanie odcisków na stopach.

Warto wiedzieć, że są też liczne niezawodne domowe sposoby na odciski. Ich główną zaletą jest wykorzystywanie produktów, które zazwyczaj mamy pod ręką. Metody te nie nadszarpną więc znacząco naszego budżetu. Ponadto zaoszczędzimy dzięki nim sporo czasu, który musielibyśmy poświęcić, aby wybrać się do apteki lub do specjalisty.

W sytuacji większych lub bardziej uporczywych zmian, z którymi nie mogą poradzić sobie domowe sposoby na odciski, powinniśmy wypróbować jednak profesjonalne środki z apteki. Jeżeli natomiast one również się nie sprawdzą, konieczna może okazać się wizyta u specjalisty. Ważne, aby nie bagatelizować problemu i nie zaniedbywać odcisków – mogą się one bowiem z czasem powiększać, a przez to powodować coraz większy dyskomfort i ból.

Niezawodne domowe sposoby na odciski

Jeśli chcemy pozbyć się odcisków, możemy w pierwszej kolejności wypróbować niezawodnedomowe sposoby na odciski. Należy jednak mieć świadomość, że jednorazowe zastosowanie domowych metod nie rozwiąże raz na zawsze naszych problemów z odciskami. Zabiegom tym musimy poddawać się regularnie. Podobnie jak systematyczniedbać powinniśmy o nasze stopy i unikać działań i zabiegów, które mogą im zaszkodzić. Po wcześniejszym rozmiękczeniu skóry, możemy próbować usuwać odciski za pomocą specjalistycznych i odkażonych narzędzi.

Domowa pasta na odciski

Tę pastę na odciski przygotujemy bez problemu ze składników, które znajdziemy w naszym domu.

Składniki:

½ łyżeczki kurkumy,

1 tabletka aspiryny,

woda.

Przygotowanie:

wszystkie składniki wymieszać, aby otrzymać konsystencję pasty,

pastę nałożyć na odcisk i pozostawić przez ok. 15 minut,

dokładnie spłukać.

Domowa kąpiel na odciski

Ta domowa kąpiel na odciski – dzięki zawartości sody oczyszczonej – ma właściwości zmiękczające naskórek, dzięki czemu pomaga usunąć odciski.

Składniki:

2 łyżki sody oczyszczonej,

2 łyżki startego szarego mydła,

ciepła woda.

Przygotowanie:

sodę i mydło dodać do ciepłej wody i wymieszać,

w tak przygotowanej kąpieli moczyć stopy przez ok. 15 minut.

Kąpiel z płatków owsianych

Płatki owsiane mają właściwości odżywcze, regenerujące i nawilżające, podobnie jak kąpiel przygotowana z ich udziałem.

Składniki:

2 szklanki płatków owsianych,

4 l gorącej wody.

Przygotowanie:

płatki wsypać do dużej miski i zalać gorącą wodą,

odczekać kilkanaście minut, aż woda przestygnie i osiągnie temperaturę ok. 40 stopni Celsjusza,

moczyć stopy przez ok. 20 minut.

Napar z rumianku na odciski

Rumianek wykazuje właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Składniki:

3 łyżki suszonego ziela rumianku,

wrząca woda.

Przygotowanie: