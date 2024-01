Brak bujnej zieleni i kwitnących roślin sprawia, że łatwo pomyśleć, iż ogród nie wymaga w tym czasie żadnej uwagi. Jednak to właśnie zima jest ważnym momentem dla przygotowania ogrodu do nadchodzących pór roku. Dobra pielęgnacja ogrodu zimą sprawi, że wiosną będziemy mogli cieszyć się zdrowym i pięknym ogrodem.

Zabezpieczanie drzewek i krzewów

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, bo nie spodziewałaś się mrozów, tylko "ciepłej" zimy, to koniecznie zabezpiecz drzewka i krzewy przed mrozem. Okrywanie roślin, gdy jest ciepło, sprawia, że gniją i mogą stać się kryjówkami dla gryzoni. Jednak zbyt późne ich okrycie, gdy temperatura spada poniżej -5 st. C, powoduje, że krzewy mogą przemarznąć. Nawet jeśli część roślin już wymarzła, dzięki zabezpieczeniu, jest szansa, że wypuszczą nowe pędy na wiosnę.

Otrzep je szczotką zmiotką z warstwy śniegu.

Użyj agrowłókniny, juty, słomy lub suchych liści, aby okryć rośliny . Materiały te zapewnią izolację i ochronią rośliny przed niskimi temperaturami, a także przed mrozem i wiatrem.

Okryj ziemię wokół roślin warstwą mulczu do ściółkowania, korą, liśćmi lub słomą. Mulcz nie tylko izoluje korzenie, ale również utrzymuje wilgoć i chroni przed wahaniami temperatur.

Paradoksalnie, zimowe słońce może być szkodliwe dla roślin. Odblaski od śniegu mogą powodować oparzenia liści. W takim przypadku osłonięcie roślin ochroni je przed zbyt intensywnym światłem słonecznym.

Przegląd roślin

W cieplejsze dni zimowe sprawdzaj stan odkrytych roślin, aby upewnić się, że nie dochodzi do ich zgnicia czy pleśnienia. W razie potrzeby usuń chorujące łodygi.

W styczniu prace ogrodnicze obejmują też bielanie wapnem pni drzew owocowych. Jeżeli zauważysz pęknięcia od mrozu na korze drzewek, zabezpiecz je preparatem przyspieszającym gojenie.

Zimą ważne jest też regularne usuwanie śniegu z delikatnych roślin. Śnieg pełni funkcję ochronną przed mrozem, jednak jeśli jest go zbyt dużo, łamie gałązki.

Krzewy iglaste zwiąż naokoło parcianym sznurkiem i zabezpiecz je przed zdeformowaniem. Wystające gałęzie krzewów i drzewek podeprzyj.

Jeśli zauważysz zimujące szkodniki, zastosuj zimowe opryski olejowe lub inne środki ochronne, które pomagają w zwalczaniu szkodników.

Przycinanie drzewek i krzewów

Zimowe przycinanie roślin to ważny element ich pielęgnacji, który przyczynia się do ich zdrowego wzrostu i obfitego kwitnienia w następnym sezonie. Idealny czas na przycinanie to późna zima, tuż przed rozpoczęciem wiosennego wzrostu, kiedy rośliny nadal są w stanie spoczynku, a ryzyko uszkodzenia przez mrozy jest już mniejsze.

Drzewa owocowe i niektóre krzewy owocowe, jak maliny czy porzeczki, powinny być przycinane zimą. Usuń chore, uszkodzone oraz krzyżujące się gałęzie, co poprawi cyrkulację powietrza i dostęp światła, a także przyczyni się do lepszego owocowania.Przycinanie martwych i chorych gałęzi jest ważne dla zachowania zdrowia roślin. Pomaga to również w prewencji przed rozprzestrzenianiem się chorób i szkodników.Zima to także dobry czas na formowanie roślin. Możesz nadać krzewom i drzewom pożądany kształt, co nie tylko poprawi ich wygląd, ale także przyczyni się do lepszego wzrostu i owocowania.W przypadku roślin zimozielonych, takich jak iglaki czy rododendrony, przycinanie należy przeprowadzać ostrożnie. Zazwyczaj nie wymagają one intensywnego cięcia, a jedynie korekty kształtu lub usunięcia uszkodzonych części.Upewnij się, że używasz odpowiednich, dobrze naostrzonych narzędzi do przycinania. Ostre sekatory, nożyce ogrodowe czy piły pozwolą na czyste cięcie, co jest ważne dla szybkiego gojenia się ran roślin.Pamiętaj, że regularne czyszczenie i dezynfekcja narzędzi ogrodniczych pomaga zapobiegać przenoszeniu chorób pomiędzy roślinami. Narzędzia dezynfekuj alkoholem izopropylowym lub umyj je wodą z mydłem i przetrzyj wodą utlenioną. Następnie wytrzyj do sucha.

Przygotowanie nawozu

Zimą należy unikać nawożenia roślin, ponieważ są one w stanie spoczynku i nie pobierają składników odżywczych tak intensywnie, jak w sezonie wegetacyjnym. Nawożenie w tym okresie może więcej zaszkodzić niż pomóc. Jednak należy już zacząć przygotowywać kompost pod wiosenne nawożenie. Rozpoczęcie procesu kompostowania zimą pozwoli na uzyskanie dobrej jakości kompostu na wiosnę.