Cienkie rajstopy to must have do karnawałowej mini. Jednak z takimi rajstopami trzeba obchodzić się delikatnie. Już jedno nieostrożne pociągnięcie przy zakładaniu może zaciągnąć cienki materiał i spowodować powstanie dziury. Na szczęście istnieje prosty sposób na przedłużenie żywotności każdych rajstop, także cienkich! Zdradzamy, jaki to trik.