Każda kobieta chce mieć długie, wysmuklone nogi. Okazuje się, że rajstopy pełnią ważną rolę w kształtowaniu sylwetki. Poprzez odpowiedni dobór koloru, wzoru i rodzaju krycia, możemy wizualnie wysmuklić nogi i poprawić proporcje ciała. Ponadto, zwłaszcza w karnawale, możemy zaszaleć i wybrać fikuśne wzory pod błyszczącą, balową kreację. Wybierając rajstopy, pamiętaj o dopasowaniu ich do swojego wzrostu, tuszy i preferowanego stopnia krycia.

Reklama

Jak wybierać rajstopy?

Wybierając rajstopy, ważne jest, aby wybrać rozmiar, który będzie odpowiedni dla naszych wymiarów. Zbyt duże rajstopy będą się marszczyć i będą dodawać nam kilogramów. Zwróć uwagę na tabelę rozmiarów producenta, gdyż każda marka ma nieco inne wytyczne co do wymiarów. Tabela rozmiarów zwykle uwzględnia kombinację wzrostu i wagi, a czasami również obwód bioder, co pozwala na dokładniejsze dopasowanie rajstop do sylwetki.

Reklama

Jaki kolor wybrać?

Reklama

Ciemne kolory będą najlepszym wyborem, gdy chcesz wizualnie wyszczuplić nogi. Jasne i bardzo wzorzyste rajstopy mogą dodawać objętości. Zwłaszcza jeśli będą to kolorowe, poprzeczne paseczki (nawet w części rajstop) albo duże, kolorowe wzory.

Jeśli jasne rajstopy, to jakie?

Jeśli zdecydowanie wolisz jaśniejsze rajstopy, wybieraj takie z połyskiem. Takie rajstopy są idealne na eleganckie wyjścia. Modele z subtelnym połyskiem wizualnie wyszczuplą nogi. Może nie tak skutecznie jak ciemne, ale zdecydowanie bardziej niż jasne matowe.

Rajstopy z paskiem

Rajstopy z pojedynczym podłużnym paskiem przebiegającym od góry do dołu, lub kilkoma cienkimi paskami, czy podłużnymi esy-floresami albo lampasami z boku, wydłużają nogi.

Rajstopy ze wzorem

Jeśli wzór np. z kwiatów, serduszek czy kropek będzie nie za duży i przebiegał z boku nogi lub przynajmniej z góry do dołu, również będzie wyszczuplał nogi.

Stopień krycia

Krycie rajstop jest kolejnym ważnym czynnikiem. Rajstopy o wyższym stopniu krycia są zazwyczaj lepsze dla osób chcących wizualnie wyszczuplić nogi.

Przezroczyste rajstopy są najlepsze dla pań, które mają długie i bardzo szczupłe nogi. Podkreślą ich naturalne walory.

rajstopy są najlepsze dla pań, które mają długie i bardzo szczupłe nogi. Podkreślą ich naturalne walory. Półprzezroczyste rajstopy zapewniają delikatne krycie, jednocześnie modelując nogi. Są dobrym wyborem dla osób, które chcą lekko zatuszować niedoskonałości.

rajstopy zapewniają delikatne krycie, jednocześnie modelując nogi. Są dobrym wyborem dla osób, które chcą lekko zatuszować niedoskonałości. Nieprzezroczyste są idealne dla osób chcących maksymalnie wyszczuplić nogi. Oferują pełne krycie i często mają właściwości modelujące.

Krycie określa jednostka DEN czyli denier. Jest to jednostka miary używana do określenia grubości włókien rajstop.

Ultra-cienkie (5-10 DEN) są prawie niewidoczne na skórze.

są prawie niewidoczne na skórze. Bardzo cienkie (10-15 DEN) n adają skórze jednolity kolor, pozostając subtelne i lekkie.

adają skórze jednolity kolor, pozostając subtelne i lekkie. Cienkie (15-20 DEN) zapewniają delikatne krycie, nadal są dość przezroczyste.

zapewniają delikatne krycie, nadal są dość przezroczyste. Średnie (20-30 DEN) o ferują więcej krycia niż cienkie rajstopy, ale wciąż są nieco przezroczyste.

ferują więcej krycia niż cienkie rajstopy, ale wciąż są nieco przezroczyste. Średnio-grube (30-40 DEN) zapewniają dobre krycie.

zapewniają dobre krycie. Grube (40-70 DEN) mają dobre krycie i nadają się na chłodniejsze dni.

mają dobre krycie i nadają się na chłodniejsze dni. Bardzo grube (70-100 DEN) są prawie nieprzezroczyste. Są najlepsze na zimowe miesiące.

są prawie nieprzezroczyste. Są najlepsze na zimowe miesiące. Ekstra grube (100+ DEN) zapewniają pełne krycie. Są idealne na mrozy. Wykonane są często z cieplejszych materiałów.

Na co jeszcze zwrócić uwagę wybierając rajstopy?

Przy wyborze rajstop zwróć uwagę na materiał, z jakiego są wykonane i fason.

Rajstopy z dodatkiem elastanu lub lycry lepiej przylegają do ciała i dzięki temu lepiej modelują sylwetkę.

lepiej przylegają do ciała i dzięki temu lepiej modelują sylwetkę. Rajstopy z wyższym stanem pomagają w wysmukleniu talii i brzucha.

pomagają w wysmukleniu talii i brzucha. Rajstopy ze wbudowanymi pasami modelującymi dodatkowo kształtują sylwetkę, szczególnie w okolicach brzucha i bioder.

Dobór rajstop do stroju

Jeśli wybierasz rajstopy wzorzyste, upewnij się, że reszta stroju jest stonowana. Wzorzyste rajstopy najlepiej wyglądają z jednokolorowymi sukienkami lub spódnicami.

Rajstopy w tym samym kolorze co spódnica lub sukienka tworzą spójny i elegancki wygląd. To również świetny sposób na wizualne wydłużenie nóg.

Jeśli zależy ci na efekcie wysmuklenia nóg, wybieraj rajstopy i buty w podobnym kolorze. Dzięki temu utworzą one jednolitą linię, wyszczuplając nogi. Połączenie np. czarne rajstopy i brązowe buty "przecina" nogę, dodając jej objętości.

Pamiętaj, że kluczem do udanej stylizacji jest harmonia i balans. Rajstopy są ważnym elementem, który może dopełnić lub całkowicie zmienić charakter stylizacji, dlatego ważne jest, aby świadomie dobierać je do reszty ubioru.