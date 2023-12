Gwiazda betlejemska, znana również jako poinsecja, to popularna roślina sezonowa, która najczęściej pojawia się w domach podczas okresu świątecznego. Jej charakterystyczne czerwone listki przypominają gwiazdę, stąd jej nazwa. Aby cieszyć się jej pięknem jak najdłużej, ważne jest, aby znaleźć dla niej idealne miejsce. Gwiazda betlejemska jest wrażliwa na nagłe zmiany środowiska, takie jak różnice w oświetleniu, temperaturze, czy przeciągi. Przenoszenie z miejsca na miejsce prowadzi do stresu rośliny i opadania kwiatów oraz liści. Dlatego warto zastanowić się na początku, czy miejsce, gdzie chcemy postawić gwiazdę betlejemską jest dla niej dobre. Podpowiadamy, czy parapet, półka, stół, a może nawet łazienka czy kuchnia, będą odpowiednie dla tej wyjątkowej rośliny.

Reklama

Warunki, jakie lubi gwiazda betlejemska

Gwiazda betlejemska uwielbia jasne, ale rozproszone światło. Nie toleruje bezpośredniego słońca, które może latem spowodować oparzenia liści. Idealna temperatura dla niej to 18-22 stopnie Celsjusza. Ta roślina nie lubi przeciągów i nagłych zmian temperatury.

Reklama

Dobrym miejscem będzie ustawienie gwiazdy betlejemskiej na stoliku pod warunkiem, że znajduje się w miejscu, gdzie roślina będzie miała dostęp do odpowiedniej ilości światła naturalnego.

Reklama

Zalety i wady ustawienia gwiazdy betlejemskiej na parapecie

Parapet to miejsce często wybierane dla roślin, w tym dla gwiazdy betlejemskiej. Jeśli okno jest skierowane na północ lub wschód, to może być to idealne miejsce, zapewniające rozproszone światło. Należy jednak uważać na parapecie południowe i zachodnie, gdzie silne słońce może zaszkodzić roślinie. Dodatkowo, w zimie, bliskość chłodnego szkła może niekorzystnie wpływać na gwiazdę.

Aby zabezpieczyć gwiazdę betlejemską przed chłodem dochodzącym od szyby, można zastosować kilka metod.

Po pierwsze możesz umieścić podkładkę izolacyjną między doniczką a parapetem. Podkładkę zrobisz ze styropianu, korka lub nawet grubszej tkaniny. Ważne jest odizolowanie korzenie rośliny od zimnego parapetu.

Delikatna osłonka z tkaniny może pomóc w ochronie przed chłodem, zwłaszcza w nocy. Należy jednak pamiętać, aby rano ją usunąć, aby roślina miała dostęp do światła.

Pomoże także specjalna taśma izolacyjna, założona na ramach okiennych. Taka taśma minimalizuje przeciągi i utrzymuje ciepło zimą.

Parapet może nie być też najlepszym miejscem dla gwiazdy betlejemskiej, jeśli tuż pod nim znajduje się kaloryfer. Gwiazda betlejemska nie lubi zbyt wysokich temperatur i suchego powietrza. Ciepło wydobywające się z kaloryfera może spowodować przesuszenie rośliny i powietrza wokół niej. Dlatego, by gwiazda betlejemska mogła stać nad kaloryferem, warto w pobliżu ustawić nawilżacz powietrza. Lub ustawić doniczkę w głębszej podstawce, wypełnionej żwirkiem i wodą.

Nie stawiaj nawilżacza bezpośrednio obok rośliny. Lepiej jest umieścić go w pewnej odległości, aby wilgotność powietrza rozkładała się równomiernie w pomieszczeniu. Ważne jest, aby monitorować poziom wilgotności w pomieszczeniu. Zbyt wysoka wilgotność może także być szkodliwa, sprzyjając rozwojowi pleśni i chorób.

Gwiazda betlejemska (poinsecja) preferuje umiarkowaną wilgotność powietrza, która zazwyczaj wynosi w granicach 40-60%. Te wartości są optymalne dla większości roślin domowych i zapewniają zdrowe warunki wzrostu bez ryzyka powstawania problemów związanych z nadmierną wilgotnością lub jej brakiem. Dlatego nie martw się, że próbując zadbać o gwiazdę betlejemską, zaszkodzisz innym roślinom.

Czy półka, szafka lub toaletka to dobre miejsce?

Szafka lub inny mebel umieszczony w dobrze oświetlonym miejscu, ale bez bezpośredniego nasłonecznienia, może być dobrym wyborem. Ważne, aby miejsce to było stabilne i z dala od przeciągów oraz źródeł ciepła, jak grzejniki.

Jednak w zimie gwiazda betlejemska może wymagać dodatkowego oświetlenia, zwłaszcza jeśli postawimy ją miejscu, gdzie naturalne światło jest ograniczone, takim jak toaletka, półka czy szafka z daleka od okna.

Najlepiej stosować specjalne lampy roślinne lub lampy o pełnym spektrum, które naśladują naturalne światło słoneczne. Takie oświetlenie zapewnia roślinom odpowiednią ilość światła potrzebnego do fotosyntezy. Koszt takiej lampy to ok. 30-40 zł. Lampa powinna być umieszczona w taki sposób, aby światło padało równomiernie na roślinę. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, które może spowodować oparzenia liści. Upewnij się też, że lampa nie przegrzewa rośliny. Niektóre lampy generują duże ilości ciepła, co jest dla rośliny szkodliwe.

Zwykle wystarczające jest zapewnienie dodatkowego oświetlenia przez około 6-8 godzin dziennie. To naśladuje naturalny cykl światła dziennego.

Czy poinsecja będzie dobrze rosła w łazience lub w kuchni?

Łazienka i kuchnia to pomieszczenia, w których panuje wyższa wilgotność. Nawet jeśli postawisz poinsecje na oknie w łazience czy na parapecie w kuchni nie będą to dobre miejsca. Gwiazda betlejemska nie lubi nadmiernej wilgoci, dlatego te miejsca nie są zalecane. Dodatkowo częste zmiany temperatury i przeciągi mogą negatywnie wpływać na roślinę.

Czy podłoga to dobre miejsce, by ustawić gwiazdę betlejemską?

Złym miejscem jest też umieszczenie gwiazdy betlejemskiej bezpośrednio na podłodze. Podłoga, szczególnie w okresie zimowym, może być znacznie chłodniejsza niż reszta pomieszczenia. Gwiazda betlejemska nie lubi zimna i przeciągów, dlatego niska temperatura przy podłodze może negatywnie wpływać na roślinę.

Ponadto na poziomie podłogi wilgotność powietrza jest inna niż w wyższych partiach pomieszczenia. Należy to wziąć pod uwagę, zwłaszcza jeśli w pomieszczeniu jest sucho z powodu centralnego ogrzewania.

Pamiętaj, że po zakupie i przyniesieniu do domu, gwiazda betlejemska potrzebuje czasu, aby przystosować się do nowego środowiska. Częste przenoszenie może zakłócić ten proces adaptacji i roślina zacznie chorować.