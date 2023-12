W sklepach pełno jest impregnatów zabezpieczających buty przed wilgocią. Jednak równie skuteczne są domowe sposoby. Niezależnie, czy wybieramy środek kupny, czy domowy, musimy dostosować go do rodzaju obuwia.

Buty zamszowe wymagają innej impregnacji niż te z pozostałych materiałów. Bardzo ważne jest, by nanosić środek na suche buty. Szczególnie dokładnie w miejsca szyć np. przy podeszwie oraz w zagięcia np. przy cholewce. To obszary, w których wilgoć najłatwiej przenika do środka buta.

W domu mamy wiele produktów, które ułatwią nam zabezpieczenie butów przed wilgocią. Pamiętaj, że domowymi środkami buty trzeba zabezpieczać codziennie, bo śnieg i plucha usuwają warstwę ochronną. Najlepiej zrobić to na wieczór, by substancja miała czas wyschnąć na bucie. Jeśli jednak zapomnisz, możesz zrobić to rano, czy tuż przed wyjściem. Ważne dla twojego zdrowia jest, by buty miały jakąkolwiek ochronną warstwę, nawet jeśli trochę mniej skuteczną.

Mleko i ziemniak

Buty możesz przetrzeć szmatką nasączoną mlekiem. Pamiętaj, by dokładnie wytrzeć cholewkę i szwy przy podeszwie. Gdy buty same wyschną (możesz położyć je na szmatce na kaloryferze, by było szybciej), przetrzyj je, przekrojonym na pół ziemniakiem. Trzeba to zrobić dokładnie. Jedna połówka małego ziemniaka wystarczy na jeden but. Zostaw do wyschnięcia.

Wazelina lub inny tłuszcz

Buty możesz natrzeć też bezbarwną wazeliną, olejem jadalnym lub oliwą. Sprawdzi się też tłusty krem (do rąk, do twarzy czy nawet tłusty balsam do ciała). Tłuszcz ochroni buty przed wilgocią, a do tego będą lśniły, jak wyczyszczone najlepszą pastą do butów. Wybrany tłuszcz nanieś na miękką szmatkę i wypoleruj buty. Do ciemnego obuwia możesz użyć też oleju z orzecha włoskiego. Nada piękny kolor.

Skórka banana

Zamszowe obuwie zabezpieczymy, przecierając je skórką z banana. Jedna skórka z małego banana wystarczy na jeden but. Pamiętaj, by szczególnie dokładnie przetrzeć cholewkę i szwy. Następnie cały but odstaw do wyschnięcia.

Co zrobić jeśli przemoczyłaś buty?

Jeśli przemoczyłaś buty, najpierw wyjmij wkładki i rozłóż je na szmatce na kaloryferze. Następnie w buty wepchnij gazety (zwijaj je w luźne kule) lub włóż zgnieciony w luźną kulę ręcznik kuchenny. Zostaw na godzinę, gdy wchłoną wilgoć, wymień na nowe. Możesz wysuszyć też buty suszarką, ale nie używaj gorącego nawiewu, bo możesz zdeformować buty. Susz chłodnym lub ciepłym, niegorącym powietrzem. Jeśli masz kota lub królika, możesz podgrzać żwirek w piekarniku. Wysyp go na papier do pieczenia i podgrzej przez 5-6 minut w 200 st. C. Następnie przesyp do dwóch lnianych woreczków. Woreczki włóż do butów (po 1 do każdego buta). Zostaw, aż wchłoną wilgoć. W miarę potrzeby wymień na nowe.