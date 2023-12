W tym sezonie nadal nosi się fantazyjne buty rodem z Arktyki. Moda na nie trwa nieprzerwanie od kilku sezonów i nie wygląda na to, by miała odejść do lamusa. Jesienią rządziły modele do kostki lub lekko za nią, teraz można sięgnąć nawet po wyższe fasony.

Co to za rodzaj butów?

Jak nosić mukluki?

Zobacz przykładowe stylizacje Na śnieżną pogodę idealne będą mukluki. Modne są zarówno te klasyczne, jak i odważniejsze, zaprojektowane z niebanalnych tekstur. Wystarczą fantazyjne mukluki, by cała stylizacja nabrała modowego looku. Influencerki nosiły je już na początku jesieni tego roku. Reklama Co to za rodzaj butów? Pierwotnie buty te robione były ze skór fok czy reniferów i obwiązywane rzemieniami. Nosili je arktyczni aborygeni. Dziś buty robione są z syntetycznych materiałów, wyściełane owczym futrem lub syntetycznym. Są lekkie i stopa się w nich nie poci. Najbardziej popularne mukluki znajdziesz wśród marek UGG, Emu Australia, Inuikii. Zdobyły popularność w 2000 roku, kiedy założyła je Paris Hilton. Dwa lata temu zachwycano się nimi na fali fascynacji modą lat 2000., czyli Y2K fashion. Reklama W latach 90. i 2000. takie buty nosiły je m.in. Sarah Jessica Parker, Pamela Anderson i Kate Moss. Rok temu znowu robiły furorę, bo pokazała się w nich Bella Hadid. Za nią poszły Emily Ratajskowski, Hailey Bieber, Kendall Jenner, Seleza Gomez, Jennifer Lopez i Irina Shayk. Modne są zwłaszcza mukluki w wersji do kostek lub lekko poza nią. Ale w tym sezonie coraz częściej widać influencerki w wyższym modelu. Czyżby kolejna odsłona śniegowców? W znacznie niższej cenie kupisz podobne buty w sklepach Deichmann czy CCC. Szukaj ich także pod nazwami: śniegowce damskie lub rzadziej kamiki. Jak nosić mukluki? Reklama Takie buty dobrze prezentują się w połączeniu z dopasowanymi spodniami, czy legginsami. Ale także ze spodniami z szerokimi nogawkami typu wide leg. W bardziej kobiecych stylizacji sprawdzą się z plisowaną spódniczką mini lub dzianinową sukienką. Na górę załóż wełniany golf, pikowaną dłuższą kurtkę czy skórzany lub wełniany płaszcz. Mukluki doskonale wyglądają w stylizacjach boho i w połączeniu z etnicznymi dodatkami. Wyjątkowo trendy są te w kolorze białym oraz wielbłądziego brązu. Zobacz przykładowe stylizacje Trwa ładowanie wpisu Instagram Powiązane Białe spodnie przebojem zimy 2023/2024. Zobacz, jak je nosić, by wyglądać stylowo

Tę spódnicę uwielbiają Paulina Sykut-Jeżyna i Kate Middleton. Zobacz, o jaki model chodzi [FOTO]

Długie buty to hit tej jesieni. Zobacz, jakie modele wybrać Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję