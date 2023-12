Instytut Pantone zajmuje się doradzaniem firmom, jak wykorzystać barwy w budowaniu wizerunku. Kolor, który wybierany jest na następy rok, decyduje o tym, jaka barwa będzie dominować np. wśród tapicerek mebli, dywanów, farb do ścian, lakierów do paznokci czy ubrań, które zobaczymy w sklepach. Instytut wybiera kolor roku od 1999, a więc w tym roku świętuje 25. rocznicę.

Po co wybierany jest kolor roku?

Z palety barw Pantone, która liczy obecnie ponad 2300 kolorów, korzystają projektanci i producenci ubrań, mebli oraz przedmiotów codziennego użytku, artyści i twórcy różnych treści wizualnych. Dzięki nadaniu każdemu kolorowi numeru i nazwy łatwiej określić, jaki konkretny odcień ma znaleźć się w danym projekcie. Ułatwia to komunikację, która często odbywa się na poziomie międzynarodowym.

Kolor roku 2024 według Pantone

Kolorem roku został ciepły Peach Fuzz (13-1023). Brzoskwiniowy puch (bo tak nazwalibyśmy ten kolor po polsku) przypomina delikatny meszek brzoskwini. Jest subtelny, lekki, kojarzy się z miękkością i słodkością. Jego wybór wytłumaczyła dyrektor wykonawcza Instytutu Pantone Leatrice Eiseman.

"Poszukując odcienia, który najlepiej odzwierciedli naszą wrodzoną tęsknotę za bliskością, wybraliśmy kolor promienny, ciepły i elegancki w nowoczesny sposób [...] bez wysiłku łączący młodość z ponadczasowością" – napisała na stronie Pantone.

Co wyraża Peach Fuzz

Odcień kojarzy się specjalistom z serdecznością i czułością, która panuje między ludźmi lub… powinna panować. Ponieważ każdy kolor wybierany przez Pantone idzie w parze z ideologią, tak i Peach Fuzz ma swoje przesłanie. Ten kolor ma sprawiać, że będziemy życzliwsi, będziemy troszczyli się i pomagali siebie wzajemnie, dzielili się dobrem z innymi i współpracowali ze sobą. Ma wyrażać pragnienie ludzi do bycia blisko ze sobą.

Kolor roku wg. WGSN i Coloro

Worth Global Style Network (WGSN), angielska firma zajmująca się prognozowaniem trendów, razem z drugą firmą z branży Coloro uznały, że kolorem przodującym w roku 2024 będzie Apricot Crush A/W 23/24 (Coloro 024-65-27). Jest to barwa dużo bardziej energetyczna i odświeżająca niż brzoskwinia wybrana przez Pantone. Zdaniem WGSN i Coloro barwa "zmiażdżonej moreli" ma dodawać energii, by mierzyć się z przeciwnościami. Obie organizacje uważają, że Apricot Crush sprzyja regeneracji i jest idealnym wyborem dla osób, które są pełne emocji i niepokoju o przyszłość.

"Nacisk kładziony jest na regenerujące kolory, które przyciągają uwagę i pomagają przywrócić równowagę w codzienności. Apricot Crush, nasz kolor roku 2024, podkreśla wagę odżywiania ciała i umysłu. To idealny odcień dla świata poszukującego spokoju i optymizmu, przynoszący niezbędny impuls, gdy konsumenci wciąż zmagają się z szeregiem emocji i niepewności co do przyszłości. [...]" - powiedziałaClare Smith, strateg ds. kolorów w WGSN.

Przykładowe stylizacje z Peach Fuzz oraz Apricot Crush

Apricot Crush specjaliści od kolorów polecają łączyć z kolorami ziemi, khaki, oliwkowym, a także beżowym czy écru. Ich zdaniem pasuje zarówno do sypialni, jak i salonu. W stylizacjach warto go zestawiać z dżinsem i brązami. Kosmetyki kolorowe w trendzie na Apricot Crush znajdziemy już u większości marek kosmetycznych. Ten odcień pasuje do większości karnacji (poza cerą naczynkową). Peach Fuzz także dobrze łączy się z brązem, ale nasyconym, a także modną w tym sezonie czerwienią czy bordo. Na pewno wkrótce w palecie lakierów do paznokci, cieni do powiek czy różów do policzków ten kolor będzie wiódł prym.