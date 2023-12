Cena za sprzątanie uzależniona jest od regionu oraz tego, czy jest to duże miasto, czy mniejsza miejscowość. Znaczenie ma też, czy osoba, która do nas przychodzi, jest lub chcemy, żeby była, stałym współpracownikiem i przychodziła regularnie, co tydzień, dwa, czy może będzie to sprzątanie jednorazowe np. przedświąteczne.

Cena uzależniona jest też od tego, czy sprzątanie domu dzielimy na etapy i np. umawiamy się na kilka spotkań, czy np. interesuje nas tylko umycie okien, posprzątanie kuchni lub łazienki. Ostatnią kwestią jest to, kiedy chcemy, by u nas posprzątano. Warto zdać sobie sprawę, że w okresie przedświątecznym stawki rosną i mimo, że na rynku działa wiele firm, ciężko znaleźć dogodny termin na ostatnią chwilę, np. weekend czy sprzątanie po południu.

Jakie są stawki za sprzątanie?

Według Business Insider cena za sprzątanie domu w Polsce do 40 mkw to koszt od 222 zł do 290 zł, za lokal do 100 mkw — od 394 do 473 zł, a za lokal od 100 do 200 mkw — cena sprzątania od 570 zł do 672 zł.

Oczywiście inne stawki obowiązują, gdy jest to sprzątanie domu po remoncie. Za mieszkanie 50 mkw po remoncie zapłacimy między 500 a 700 zł, a za dom ok 100 mkw - 1000 - 1400 zł w zależności do regionu (więcej w dużych miastach i ich okolicy).

Cena za godzinę sprzątania wynosi ok. 50 zł w firmie sprzątającej, a 25 zł - 35 zł u osoby prywatnej. Kiedyś panowało przekonanie, że imigranci mają niższe stawki niż nasi rodacy. W ostatnich latach stawki imigrantów są nierzadko wyższe.

Przy regularnym sprzątaniu domu stawki są nawet o ok. 20 proc. niższe.

W dużych miastach za sprzątanie zapłacimy więcej, choć jak się okazuje stolica nie jest najdroższa! Dlaczego? Jest tu wiele firm sprzątających i osób prywatnych, które zajmują się sprzątaniem i mimo dużego zainteresowania, jest też duża konkurencja. W Warszawie zapłacimy za sprzątanie do 40 mkw - 160 zł, do 70 mkw - 205 zł, a do 100 mkw - 260 zł; w Krakowie do 45 mkw - 219 zł, do 60 mkw - 278 zł; do 105 mkw - 418 zł; zaś w Katowicach do 50 mkw -253 zł, 60 mkw - 363 zł, do 100 mkw - 565 zł.

Stawki za sprzątanie uzależnione są od województwa. Ceny wg. portalu kb.pl w zależności od metrażu (od 40 mkw do 200 mkw). wyglądają tak (kolejność alfabetyczna): dolnośląskie - od 261 zł do 664 zł; kujawsko - pomorskie - od 245 do 656 zł; lubelskie - od 245 do 641 zł, lubuskie - od 258 do 656 zł, łódzkie - od 253 do 641 zł, małopolskie - od 253 do 617 zł, mazowieckie - od 222 do 672 zł, opolskie - od 258 do 649 zł, podkarpackie - od 238 do 649 zł, podlaskie - od 230 do 649 zł, pomorskie - od 238 do 641 zł, śląskie - od 253 do 656 zł, świętokrzyskie - od 245 do 617 zł, warmińsko - mazurskie - od 245 do 633 zł, wielkopolskie - od 253 do 649 zł, zachodniopomorskie - od 245 do 641 zł.

Często za sprzątanie konkretnych urządzeń czeka nas dopłata np. mycie lodówki, piekarnika, okapu, szafek kuchennych (na zewnątrz i w środku) - od 40 zł, mycie kuchenki mikrofalowej - od 20 zł, sprzątanie balkonu - od 30 zł, mycie żaluzji - od 15 zł, prasowanie - ok. 45 zł za godzinę, czyszczenie fug - od 10 zł za mkw., pranie kanapy - od 140 zł, pranie dywanów lub wykładziny - od 10 zł za mkw. Jeśli detergenty należą do firmy lub osoby sprzątającej, dopłacimy za nie ekstra, np. w Warszawie jest to koszt ok. 40 zł przy mieszkaniu 40 mkw.

, np. w Warszawie jest to koszt ok. 40 zł przy mieszkaniu 40 mkw. Jeśli chcesz mieć dokładnie posprzątane przed świętami mieszkanie o powierzchni ok. 60 mkw tj. mieć umyte szafki w całym domu, okna, drzwi, glazury, fugi, krzesła, sanitariaty, lustra, piekarnik, listwy przypodłogowe oraz odkurzone i umyte podłogi potrzebujesz wynająć osobę sprzątającą na ok. 2 -3 dni, czyli będzie to koszt ok. 500 - 600 zł. Jeśli chcesz całą powyższą listę zamknąć w jednym dniu, to nie spodziewaj się, że będzie to zrobione dokładnie.

