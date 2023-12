Przygotowując Święta Bożego Narodzenia, skupiamy się na tym, by potrawy były pyszne. Jednak rolę gra też to, jak je podamy. Kreując świąteczny nastrój, pamiętaj, że dla naszych zmysłów ma duże znaczenie to, czy obrus jest śnieżnobiały, stół udekorowany, a sztućce pięknie lśnią.

Reklama

Nawet jeśli twoje sztućce nie mają plam, warto je wyczyścić, by dodać im blasku. Jeśli mają plamy, to koniecznie skorzystaj z poniższych rad. Ważne jest też, czy są to zwykłe zacieki, są zmatowiałe, zaczęły śniedzieć czy też już korodować. Istotne jest, z jakiego materiału są wykonane sztućce. Pamiętaj, by używać miękkich gąbek.

Kąpiel w soli

Jednym ze sposobów na przywrócenie połysku sztućcom i pozbycie się lekkich plam jest użycie soli. Dno miski wyłóż folią aluminiową. Wsyp 100 g soli jodowanej (10 łyżek). Zalej 2 szklankami wrzątku. Wymieszaj drewnianą łyżką. Sztućce włóż do roztworu. Zostaw na 60 minut. Po tym czasie umyj pod bieżącą wodą z soli. Następnie umyj je płynem do mycia naczyń i gąbką. Osusz miękkim ręcznikiem kuchennym i wypoleruj ściereczką z mikrofibry.

Reklama

Ten sposób jest wskazany, zwłaszcza gdy twoje sztućce są srebrne. Jeśli sztućce są mocno zabrudzone, możesz, zamiast moczyć je w gorącym roztworze, zagotować je w roztworze soli. Włóż sztućce do garnka. Zalej 4 szklankami wody. Wsyp 1/4 szklanki soli. Zagotuj. Gotuj 5 minut. Odcedź, ostudź. Umyj woda z płynem do mycia naczyń. Wytrzyj ręcznikiem i wypoleruj szmatką z mikrofibry.

Reklama

Pasta z sody i cytryny

Jeśli twoje sztućce są mocno zaśniedziałe i mają pełno plam, sól może okazać się niewystarczająca. Mocniejszy preparat przygotujesz z sody i soku z cytryny. Wyciśnij pół cytryny. Sok odcedź z pestek i ew. cząstek miąższu. Wymieszaj go z 4 łyżeczkami sody oczyszczonej tak, by powstała gęsta pasta. Jeśli jest za rzadka, dosyp więcej sody.

Weź starą szczoteczkę do mycia zębów. Nałóż na nią trochę pasty i okrężnymi ruchami czyść po kolei sztućce. Zostaw pastę na sztućcach na kwadrans. Opłucz je z pasty pod bieżącą wodą. Następnie umyj wodą z płynem do mycia naczyń. Wysusz miękkim ręczniczkiem kuchennym i wypoleruj szmatką z mikrofibry. Pasta z sody i cytryny jest polecana zarówno do sztućców ze stali nierdzewnej, jak i srebrnych oraz platerowanych.

Pasta do mycia zębów

Jeśli nie masz w domu sody i soku z cytryny, spróbuj usunąć plamy pastą do mycia zębów. Sztućce opłucz. Na wilgotne sztućce nanieś starą szczoteczką do mycia zębów pastę do mycia zębów. Pasta może być dowolna, jednak najlepiej sprawdzi się taka, która ma informację, że wybiela zęby. Nie powinna też zawierać żadnych mikrogranulek.

Szczoteczką czyść sztućce, wykonując okrężne ruchy, zostaw na kwadrans. Sztućce umyj dokładnie wodą z płynem do mycia naczyń. Osusz ręcznikiem kuchennym i wypoleruj szmatką z mikrofibry. Pasta do mycia zębów nie jest polecana do sztućców srebrnych, bo może mieć składniki, które uszkodzą srebrną powłokę.

Kąpiel w occie

Jeśli twoje sztućce zmatowiały, a są wykonane ze stali nierdzewnej, możesz je wygotować w occie. Do garnka wlej 4 szklanki wody. Dodaj ½ szklanki octu. Włóż sztućce. Zagotuj. Gotuj 15 minut. Odcedź z wody na sicie. Ostudź. Następnie umyj wodą z płynem. Osusz ręcznikiem i wypoleruj szmatką z mikrofibry. Jeśli sztućce są platerowane, spróbuj wyczyścić je gorącą wodą z octem. Dno miski wyłóż folią aluminiową. Włóż sztućce. Zalej je 3 szklankami wrzątku i ⅓ szklanki octu. Zostaw na kwadrans. Następnie umyj w wodzie z płynem do mycia naczyń. Osusz i wypoleruj szmatką z mikrofibry.

Woda z ziemniaków lub szpinaku

Na usunięcie plam ze sztućców wykonanych ze stali nierdzewnej podziała także woda z gotowania ziemniaków lub szpinaku. Wystarczy włożyć sztućce do takiej wody, zagotować. Gotuj je ok. kwadrans. Ostudź. Następnie umyj w wodzie z płynem do mycia naczyń. Osusz i wypoleruj.

Pasta z mąki ziemniaczanej

Do wyczyszczenia srebrnych sztućców możesz użyć też pasty zrobionej z mąki ziemniaczanej. 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej wymieszaj z niewielką ilością wody na gęstą pastę. Pastę nałóż na starą szczoteczkę do mycia zębów. Szczoteczką czyść sztućce, wykonując okrężne ruchy, zostaw na kwadrans. Sztućce umyj dokładnie wodą z płynem do mycia naczyń. Osusz ręcznikiem kuchennym i wypoleruj szmatką z mikrofibry.

Olej jadalny

Jeśli sztućce mają drewniane rączki lub są aluminiowe, wypoleruj je, nanosząc na szmatkę odrobinę oleju jadalnego. Wytrzyj do sucha miękkim ręcznikiem papierowym.

Kwasek cytrynowy

Jeśli sztućce mają ślady korozji, spróbuj pozbyć się rdzy, stosując kwasek cytrynowy. 2 łyżeczki kwasku zalej niewielką ilością ciepłej wody, tak by powstała gęsta pasta. Pastę nałóż na starą szczoteczkę do mycia zębów. Szczoteczką czyść sztućce, wykonując okrężne ruchy, zostaw na kwadrans. Sztućce umyj dokładnie wodą z płynem do mycia naczyń. Osusz ręcznikiem kuchennym i wypoleruj szmatką z mikrofibry.