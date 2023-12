Budowa zaproszenia

Na początek warto zapoznać się ze schematem konstrukcji zaproszenia. Co prawda nie istnieją sztywne zasady, co do tego, jak je formułować, ale funkcjonuje pewien zbiór reguł, które powszechnie uznawane są za niezbędne. Oczywiście ostateczny kształt zaproszenia będzie różnić się w zależności od charakteru wydarzenia. Zawsze jednak powinno być ono przejrzyste i możliwie zwięzłe. Poniżej przedstawiamy części typowego zaproszenia. Możesz je modyfikować zgodnie ze swoją wizją:

Nagłówek - pierwszym krokiem przy pisaniu zaproszenia jest umieszczenie odpowiedniego nagłówka. W centralnej części strony powinno znaleźć się słowo "Zaproszenie", które można opatrzyć tematyczną grafiką

Zwrot grzecznościowy - po nagłówku należy umieścić zwrot grzecznościowy skierowany bezpośrednio do adresata. W zależności od tonu i charakteru wydarzenia możemy użyć różnych formułek, takich jak: "Serdecznie zapraszamy”, "Mamy zaszczyt zaprosić”, "Z radością zapraszamy”

Adresat - należy wskazać konkretną osobę lub grupę osób, które zapraszamy. Jeśli zaproszenie jest skierowane do jednej osoby, podajemy tu jej imię i nazwisko. W przypadku, gdy obejmuje ono także osobę towarzyszącą, jest to odpowiednie miejsce, aby o tym poinformować

Wydarzenie - w kolejnej części powinniśmy jasno określić, na jakie wydarzenie zapraszamy: urodziny, imieniny, spotkanie biznesowe, ślub czy też inna oficjalna ceremonia. Ważne jest, aby opisać wydarzenie w sposób klarowny i prosty. Jeśli ma ono szczególnie podniosły charakter, można jego nazwę dodatkowo wyróżnić, choćby przez pogrubienie tekstu

Data i miejsce - niezbędnymi informacjami są data i miejsce wydarzenia. Podajemy dokładny dzień, miesiąc, rok oraz godzinę, a także pełny adres. Jeśli wiesz, że ze znalezieniem miejsca bywają problemy, w dobrym tonie może być umieszczenie kilku wskazówek dotyczących jego lokalizacji

Dodatkowe informacje - w niektórych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe informacje, na przykład oczekiwany sposób ubioru lub prośba o potwierdzenie obecności (często jest to spotykane w przypadku zaproszeń ślubnych, ponieważ państwo młodzi płacą za konkretną liczbę "talerzyków”).

Zakończenie i podpis - przy zakończeniu zaproszenia warto dodać zdanie zachęcające adresata do przybycia. Może to być zwrot typu "Gorąco liczymy na Twój udział”. Bezpośrednio poniżej zaproszenia umieszczamy również nasz podpis

Przykłady zaproszenia

Zaproszenie na urodziny

Serdecznie zapraszam [imię i nazwisko] na przyjęcie urodzinowe, które odbędzie się [data] o [godzina] w [miejsce]. Bardzo liczę na Twoją obecność i dobrą zabawę!

[Imię i nazwisko nadawcy]

Zaproszenie na ślub

[Imiona pary młodej] wraz z rodzicami mają ogromny zaszczyt zaprosić [imię i nazwisko] wraz z osobą towarzyszącą na uroczystość zaślubin. Ceremonia odbędzie się w [miejsce] w dniu [data] o [godzina]. Prosimy o potwierdzenie przybycia.

Zaproszenie na spotkanie biznesowe

[Nazwa organizacji] serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie biznesowe, podczas którego zaprezentujemy najnowsze trendy z naszej branży.

[Data]:

[Godzina]:

[Miejsce]:

Wygląd zaproszeń

Należy również pamiętać o technicznej stronie zaproszeń. Duże kartki są niepraktyczne i zazwyczaj stosuje się format A5. Wybór odpowiedniego papieru także nie jest bez znaczenia. Tutaj podstawowym czynnikiem będzie gramatura, czyli najogólniej mówiąc grubość papieru. W przypadku zaproszenia powinien być on grubszy niż papier biurowy. Odpowiednią będzie gramatura 250 g/m kw. Poza tym powinieneś zwrócić uwagę na to, czy czcionka jest czytelna, a kolory wydruku odpowiednio intensywne.

Jak urozmaicić zaproszenie?

Samo stworzenie zaproszenia nie jest trudne i aby je właściwie sformułować, wystarczy trzymać się podanych zasad. Dobrze jest też przejrzeć dostępne w internecie szablony, które mogą stać się dla nas źródłem inspiracji. Czasem warto jednak dodać coś od siebie: zaproszenie to przecież także wyraz naszego zaangażowania oraz sygnał, że zależy nam na obecności adresata. Przy ważniejszych okazjach możesz rozważyć pomoc profesjonalnego grafika. Ważny będzie także dobór odpowiednich kopert. Można je udekorować kokardą, wstążką lub lakiem. Coraz popularniejsza staje się zabawa samą formą zaproszenia, szczególnie widać to na przykładzie ślubów. Młode pary tworzą kolaże swoich zdjęć, kreatywne wycinanki lub dodają małe upominki, jak słodycze.